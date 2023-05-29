Devrim Evin kimdir, nereli, kaç yaşında? Devrim Evin hangi film ve dizilerde oynadı?
Fetih 1453 filminde İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran ve bu rolündeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Devrim Evin hakkında aramalar hızlandı. Filmseverler, Devrim Evin'in hayatını, yaşını, nereli olduğunu ve oyunculuk kariyerini merak ediyor. Peki, Devrim Evin kimdir, nereli, kaç yaşında? Devrim Evin hangi film ve dizilerde oynadı?
Devrim Evin'in hayatı ve oyunculuk kariyeri filmseverler tarafından merak ediyor. Peki, Devrim Evin kimdir, nereli, kaç yaşında? Devrim Evin hangi film ve dizilerde oynadı? İşte, Devrim Evin hakkında merak edilenler...
DEVRİM EVİN KİMDİR?
Devrim Evin, 12 Kasım 1978 tarihinde Adıyaman'da doğdu. 1992 yılında başladığı Trabzon Anadolu Teknik Lisesi İngilizce Hazırlık ve Bilgisayar Bölümünü 1996'da bitirdi. 1996 ile 1997 yılı arası ( Karadeniz Teknik Üniversitesi ) K.T.Ü.Müh.Mim.Fak.Jeoloji Müh. bölümünde bir yıl okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.
2007 de Pontedera-İtalya'da Mario Biagini ile fiziksel aksiyon ve vocal aksiyon eğitimi aldı. 2008'de Holstebro-Danimarka'da Eugenio Barba,Tage Larsen,Julia Varley,Augusto Omolu Ana Woolf ile Fiziksel ve vokal aksiyon,Tadashi Suzuki Tekniği,Orixa Dansı ,Tiyatro ve sokak gösterileri dramaturjisi ve montaj tekniği üzerine eğitim gördü.
Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Devrim Evin, yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un üstlendiği, 16 Şubat 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkatleri üstüne çekti. Bu film, Türk sinemasının en büyük bütçeli filmidir.
2014 yılında vizyona giren Yunus Emre: Aşkın Sesi filminde Yunus Emre karakterini canlandırdı.
Devrim Evin, son olarak TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterini canlandırdı.
DEVRİM EVİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2018 The Scar
2014 Yunus Emre: Aşkın Sesi - Yunus Emre
2012 Fetih 1453 - Fatih Sultan Mehmet
DEVRİM EVİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı - Antuan/Murad
2014 Her Sevda Bir Veda - Turgut
2007 Suç Dosyası
2005 Kale İçi - Sipsi
2005 İki Arada Aşk
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