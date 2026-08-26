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Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?

Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?

26.08.2026 17:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?

Doğanın Kanunu dizisinin 12. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

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DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaman’ın Büşra’yla birlikte olduğunu öğrenen Doğa, duygularını saklamaya çalışırken Büşra’nın giderek tehlikeli bir hâl aldığını fark eder. Bu sırada çiftliğin ilk balayı konukları olan Naz ve Oktay, Hulusi’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir anlaşmanın kaderini belirleyecektir. Ancak birbirlerinden tamamen farklı dünyalara ait olan çiftin romantik tatili kısa sürede büyük bir krize dönüşür. Onların yaşadıkları, Doğa ile Yaman’ı aşk ve farklılıklar üzerine düşünmeye iterken ikili arasındaki dengeleri değiştirecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa ve Yaman, aralarındaki çekimin artık inkâr edilemeyeceğini fark eder. Büşra ise annesi Kadriye’yi çiftliğe getirerek Yaman’la ilişkisini kurtarmaya çalışır. Hulusi’nin anlaşmanın bozulmasına öfkelenmesiyle çiftlikte gerilim yükselirken Doğa ve Yaman gizlice buluşur. Seda’nın kaybolması bütün kasabayı seferber eder. Doğa, Yaman, Mert, Hediye ve Aytekin arama çalışmalarına katılır. Seda’nın bulunmasıyla herkes rahatlar. Ancak Doğa için asıl sınav bundan sonra başlar. Doğa, Büşra’yla karşı karşıya gelir. İki kadın bir uçurumun kenarındadır. Doğa, Büşra’yı artık çok iyi tanımakta ve ondan her türlü kötülüğü beklemektedir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 12. bölümü 26 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.

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