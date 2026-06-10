Doğanın Kanunu dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Delikanlı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin ilk bölümü 10 Nisan Haziran akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bambaşka dünyalardan gelen iki insan olan Yaman ve Doğa’nın yolları kötü geçen bir iş görüşmesinden yıllar sonra yeniden kesişir. Birbirleriyle taban tabana zıt iki güçlü karakterin çatışmalı ancak kaçınılmaz yakınlaşması ve kaderin onları yeniden şekillendirmesini konu ediniyor.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar