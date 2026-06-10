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Ne Olacak Halim filminin konusu ne? Ne Olacak Halim filminin oyuncuları kim?

Ne Olacak Halim filminin konusu ne? Ne Olacak Halim filminin oyuncuları kim?

10.06.2026 17:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ne Olacak Halim filminin konusu ne? Ne Olacak Halim filminin oyuncuları kim?

Ne Olacak Halim filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ne Olacak Halim filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ne Olacak Halim filminin konusu ne? Ne Olacak Halim filminin oyuncuları kim?
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Ne Olacak Halim filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Semra Dündar üstleniyor. Peki, Ne Olacak Halim filminin konusu ne? Ne Olacak Halim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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Ne Olacak Halim filminin konusu ne?

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır. Playboy hayatı sürerken kendisini bir anda dört çocuğa bakarken bulan Halim, İstanbul'daki şaşaalı hayatını unutup, aile babası olmayı başarabilecek midir?

NE OLACAK HALİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emre Altuğ

Algı Eke

Lemi Filozof

NE OLACAK HALİM IMDb PUANI KAÇ?

Ne Olacak Halim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.

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