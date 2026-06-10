Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İhtiyar’ın evinde mahsur kalan Nisan, bebeği onun ‘varisi’ olarak gördüğünü öğrenince dehşete düşer. Oradan tek başına çıkmasının imkansız olduğunu anlayan Nisan, İhtiyar’ın kendisine yaklaşma çabalarına rağmen yumuşamayı reddeder. Evde kaldığı süre boyunca ise İhtiyar hakkında bilgi toplamaya çalışır.

Eşref, Celo’yu sıkıştırarak İhtiyar’a ulaşmaya çalışsa da İhtiyar yine bir adım öndedir. Nihayet karşı karşıya geldiklerinde ise tüm kozların İhtiyar’ın elinde olması, Eşref’i tamamen savunmasız bırakır. İhtiyar’ın sevdiği kadın ve doğmamış çocuğu üzerinden kurduğu planlar karşısında eli kolu bağlanan Eşref, Nisan’a son kez sarılarak veda etmek zorunda kalır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Nisan’ı İhtiyar’ın elinden kurtarsa da yeni doğan kızlarına kavuşamamanın acısı içindedir. İhtiyar, torununu varisi olarak yetiştirmeyi hayal etse de annesinden kopardığı küçük kızla bağ kurması düşündüğü kadar kolay olmaz.

Hasret dolu yılların ardından kızını bulan Nisan, nihayet özlemini çektiği mutlu sona eriştiğini düşünür. Fakat Eşref, kapatması gereken son bir hesabı olduğunu bilir ve tek başına en büyük savaşına çıkar.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin final bölümü 10 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.