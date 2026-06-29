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Düşüş filminin konusu ne? Düşüş filminin oyuncuları kim?

Düşüş filminin konusu ne? Düşüş filminin oyuncuları kim?

29.06.2026 11:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Düşüş filminin konusu ne? Düşüş filminin oyuncuları kim?

Düşüş (Fall) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düşüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düşüş filminin konusu ne? Düşüş filminin oyuncuları kim?
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Düşüş filminin yönetmen koltuğunda Scott Mann oturuyor. Filmin senaristliğini Scott Mann ve Jonathan Frank üstleniyor. Peki, Düşüş filminin konusu ne? Düşüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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DÜŞÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

DÜŞÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Grace Caroline Currey

Virginia Gardner

Jeffrey Dean Morgan

Mason Gooding

Jasper Cole

Darrell Dennis

DÜŞÜŞ  FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düşüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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