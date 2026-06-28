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Kız Babası filminin konusu ne? Kız Babası filminin oyuncuları kim?

Kız Babası filminin konusu ne? Kız Babası filminin oyuncuları kim?

28.06.2026 20:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kız Babası filminin konusu ne? Kız Babası filminin oyuncuları kim?

Kız Babası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kız Babası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kız Babası filminin konusu ne? Kız Babası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Kız Babası filminin yönetmen koltuğunda Süleyman Seçik oturuyor. Filmin senaristliğini Gurkan Tanyas üstleniyor. Peki, Kız Babası filminin konusu ne? Kız Babası filminin oyuncuları kim? 

KIZ BABASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kız Babası, istemediği biriyle evlenmek isteyen kızını vazgeçirmeye çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Adil, ailesini geçindirmek için taksicilik yapan bir adamdır. Eşi ve iki kızı ile mutlu bir yaşam süren Adil’in hayatı kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Adil’in kızı, Bahadır adında boksörlük yapan bir çocukla görüşmektedir. Ancak Adil, Bahadır’ın tehlikeli bir adam olduğunu düşünür. Kızının birkaç güne Bahadır ile görüşmekten vazgeçeceğini uman Adil, aldığı haberle tamamen yıkılır. Bahadır evlenme teklifi etmiştir ve genç kadın bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul eder. Adil ise bu evliliğe kesinlikle karşıdır. Evlenmesine karşı olduğu tüm sebeplerde haklı olan Adil, kızının bu gerçeklerin farkında olmadığını anlar. Adil, bu evliliği engellemek için kızının gerçekleri görmesini sağlamaya kararlıdır. Kendisini zorlu bir mücadelenin içerisine sokan Adil, kızının gözünü açıp evlenmesini engellemeyi başarabilecek midir?

KIZ BABASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Altan Erkekli

Derya Alabora

Melis Tüzüngüç

Durul Bazan

KIZ BABASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kız Babası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.

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