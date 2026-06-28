Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras ve Teoman’ın içinde bulunduğu tekne denizin ortasında yanmaya başlamış, Teoman’ın gözleri kapanırken bir anıyı hatırlar gibi olmuştur. Bu anı onu sonrasında sorular sormaya itecektir. Aras ise yanan teknede kaldığı yetmezmiş gibi Şebnem’in şikayetçi olmasıyla gözaltına alınacak, onu oradan sürpriz bir isim kurtaracaktır. Sonrasında Aras, Teoman’daki gazetenin peşine düşecektir. Sürdüğü iz neticesinde kardeşine bir adım daha yaklaşırken Teoman ise “Senden önce kardeşini bulacağım” sözüyle çıktığı bu yolda geçmişini sorgular bir halde bulacaktır kendisini...

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras’ın kardeşine dair bulduğu iz onu umutlandırmışken aldığı kötü bir haberle dünyası başına yıkılır. Teoman ise Aras’ın durumundan habersiz ona canını çok yakacak bir şey yapar ve aralarındaki ilişki hiç olmadığı kadar yüksek bir çatışmaya evrilir. Buna tanık olan Leyla ise önce Aras’a yüklense de sonrasında onu anlamak için çaba gösterir ama Aras’ın artık kendini kimseye anlatmak gibi bir derdi kalmamıştır. Bu durum Leyla’nın kendisini Aras’tan çekmesine neden olacaktır. Aras ise her şeyi yitirdiğini düşündüğü bir esnada üstüne başı da belaya girecekken Teoman orada biter. İkisi için de aralarındaki ilişki bir kere daha tanımlanması zor bir noktada düğümlenir. Aras hayata yeniden umutla bakmasını sağlayan bir haber aldığında ise önce kardeşini arama yolunda kırdığı insanların kalbini kazanması gerekecektir. Teoman ise Aras ve Serhat arasında bir bağlantıdan şüphelenmiştir. Serhat’ı takip ederek sürdüğü iz onu bir kere daha şaşkınlığa sürükleyecektir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 5. bölümü 28 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.