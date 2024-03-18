Yayınlanma: 18.03.2024 - 20:40

Güncelleme: 18.03.2024 - 20:40

Efsane Dörtlü 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gordon Chan üstleniyor. Peki, Efsane Dörtlü 2 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 2 filminin oyuncuları kim?

EFSANE DÖRTLÜ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Kuzey Song Hanedanı İmparator Huizong döneminde dayanır. "6. Departman" olarak bilinen departman imparatorluğun tüm cezai işlemleri ile ilgilenen bir bölümdür. Son derece disiplinli bir şekilde çalışan 6. Departman üyeleri Baş Komutan Liu liderliğinde imparatorluğun en büyük sorunu haline gelen sahte para dolaşımını durdurmak için bir operasyona başlar...

EFSANE DÖRTLÜ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chao Deng

Yifei Liu

Anthony Wong Chau-sang

Collin Chou

Ronald Cheng

Ken Lo

Yiyan Jiang

Bingkun Cao

EFSANE DÖRTLÜ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Efsane Dörtlü 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.