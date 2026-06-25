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Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim?

Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim?

25.06.2026 20:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim?

Efsane filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsane filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Efsane filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim? 

EFSANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

EFSANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Cengiz Bozkurt

Cemile Canyurt

Şinasi Yurtsever

Ayhan Taş

Elif Ongan

Sadi Celil Cengiz

Serdar Gökhan

EFSANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Efsane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

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