Efsanenin Yükselişi filminin konusu ne? Efsanenin Yükselişi filminin oyuncuları kim?

Efsanenin Yükselişi (Rise of the Legend) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Efsanenin Yükselişi filminin konusu ne? Efsanenin Yükselişi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:48
Efsanenin Yükselişi filminin konusu ne? Efsanenin Yükselişi filminin oyuncuları kim?
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Efsanenin Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Chow Hin Yeung Roy oturuyor. Peki, Efsanenin Yükselişi filminin konusu ne? Efsanenin Yükselişi filminin oyuncuları kim? 

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Boran Jing

Cho-Lam Wong

Eddie Peng

Luodan Wang

Sammo Kam-Bo Hung

Tony Ka Fai Leung

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Efsanenin Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.


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