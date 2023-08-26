Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim?
Uzaylı Seferi (Jurassic Galaxy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzaylı Seferi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uzaylı Seferi filminin yönetmen koltuğunda James Kondelik ve Jon Kondelik oturuyor. Senaristliğini Jacoby Bancroft ve Eric Paul Erickson üstleniyor. Peki, Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim?
JURRASIC GALAKSI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yakın gelecekte, uzay kaşiflerinden oluşan bir gemi bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Çok geçmeden gezegende korkunç dinozorların yaşadığını keşfederek en büyük korkularından bazılarıyla karşılaşır.
JURRASIC GALAKSI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tamara Stayer - Gail
Doug Burch - Harris
Jonathan Nation - Flynn
Ryan Budds - Corrigan
Eric Paul Erickson - Marston
Madison West - Daize
James Ferrero - Zahn
Frankie Ray - Retch
JURRASIC GALAKSI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uzaylı Seferi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.
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