Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:06

Güncelleme: 26.08.2023 - 18:06

Uzaylı Seferi filminin yönetmen koltuğunda James Kondelik ve Jon Kondelik oturuyor. Senaristliğini Jacoby Bancroft ve Eric Paul Erickson üstleniyor. Peki, Uzaylı Seferi filminin konusu ne? Uzaylı Seferi filminin oyuncuları kim?

JURRASIC GALAKSI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın gelecekte, uzay kaşiflerinden oluşan bir gemi bilinmeyen bir gezegene iniş yapar. Çok geçmeden gezegende korkunç dinozorların yaşadığını keşfederek en büyük korkularından bazılarıyla karşılaşır.

JURRASIC GALAKSI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tamara Stayer - Gail

Doug Burch - Harris

Jonathan Nation - Flynn

Ryan Budds - Corrigan

Eric Paul Erickson - Marston

Madison West - Daize

James Ferrero - Zahn

Frankie Ray - Retch

JURRASIC GALAKSI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzaylı Seferi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.