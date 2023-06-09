Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:17

Güncelleme: 09.06.2023 - 13:17

Ejder Kalesi (Enter the Dragon) 1973 yapımı Hong Kong-ABD ortak yapımı aksiyon filmidir. Film, Bruce Lee'nin 20 Temmuz 1973'te 32 yaşında ölmeden önce tamamlanmış son filmiydi. Filmin prömiyeri Lee'nin ölümünden bir ay sonra, 19 Ağustos 1973'te Los Angeles'ta yapıldı. Film, 850.000 dolarlık bir bütçeye karşılık, dünya çapında tahmini 350 milyon ABD Doları hasılat elde etti. Peki, Ejder Kalesi filmi konusu nedir? Ejder Kalesi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

EJDER KALESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hong Kong'da yaşayan son derece yetkin bir Kung Fu (Wing Chun) dövüş sanatçısı ve eğitmeni olan Lee'ye, Han adındaki şüpheli suç lordunu araştıran bir İngiliz istihbarat ajanı olan Braithwaite temas kurar. Lee, Han'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuşa karıştığını kanıtlayacak kanıt toplamak için Han'ın özel adasındaki yüksek düzeyli bir dövüş sanatları turnuvasına katılmaya ikna edilir. Ayrılmadan kısa bir süre önce Lee, kız kardeşinin ölümünden sorumlu olan O'Hara'nın adada Han'ın koruması olarak çalıştığını da öğrenir. Ayrıca yarışmada dövüşen ve borçlu bir kumar bağımlısı olan Roper ve Vietnam savaşı gazisi Williams'ta bulunmaktadır.

İlk günün sonunda Han, yarışmacılara odalarından çıkmamaları için kesin emirler verir. Lee, gizli görevdeki Mei Ling ile temasa geçer ve Han'ın yeraltı bileşimine gizlice girerek kanıt arar. Birkaç gardiyan tarafından keşfedilir, ancak kaçmayı başarır. Ertesi sabah, Han, dev adamı Bolo'ya, görevlerinde başarısız oldukları için halk arasında gardiyanları öldürmesini emreder. İnfazdan sonra, yarışma Lee'nin O'Hara ile karşı karşıya kalmasıyla devam eder. Lee, O'Hara'yı küçük düşürücü bir şekilde döver, ardından bir çift kırık şişeyle Lee'ye saldırdıktan sonra onu öldürür. Han, O'Hara'nın ihanetinin onları rezil ettiğini söyledikten sonra günün yarışmasını aniden bitirir. Daha sonra Han, önceki gece odasından egzersiz yapmak için ayrılan Williams ile karşı karşıya gelir. Han, Williams'ın davetsiz misafir hakkında bilgisi olduğuna inanır ve yıkıcı bir arbededen sonra Williams'ı demir protez eliyle öldüresiye döver. Han daha sonra, organizasyonuna katılacağını umarak uyuşturucu operasyonunu Roper'a açıklar. Ayrıca, Roper'ın operasyonuna katılmaması durumunda, geçmişte Han'ın turnuvalarına katılan diğer tüm dövüş sanatçılarıyla birlikte Roper'ı hapsetmekle tehdit eder. Roper, başta ilgisini çekmesine rağmen, Williams'ın akıbetini öğrenince teklifi reddeder.

Lee o gece tekrar gizlice dışarı çıkar ve Braithwaite'e bir mesaj göndermeyi başarır, ancak gardiyanlarla uzun bir dövüşten sonra yakalanır. Ertesi sabah, Han, Roper'ın Lee ile dövüşmesini sağlar, ancak Roper reddeder. Ceza olarak, Roper onun yerine, yorucu bir dövüşten sonra alt etmeyi ve yenmeyi başardığı Bolo ile dövüşmek zorundadır. Beklenmedik başarısızlığa öfkelenen Han, kalan adamlarına Lee ve Roper'ı öldürmelerini emreder.

Aşılmaz zorluklarla karşı karşıya kalan adanın mahkumları ve Mei Ling tarafından serbest bırakılan diğer davetli dövüş sanatçıları onlara yardım eder.

Han kaçar ve sonunda onu müzesinde köşeye sıkıştıran Lee tarafından takip edilir. Acımasız bir kavgadan sonra Han, gizli bir aynalı odaya kaçar. Aynalar başlangıçta Han'a bir avantaj sağlar, ancak Lee, Han'ın yerini ortaya çıkarmak için tüm odanın aynalarını kırar ve sonunda onu öldürür. Lee, artık sona ermiş olan ana savaşa geri döner. Ordu nihayet adanın kontrolünü ele geçirmek için gelir, yaralı ve kanlı Lee ve Roper, yorgun bir şekilde zafer işaretinde bulunurlar.

EJDER KALESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Lee - (Lee)

John Saxon - (Roper)

Shih Kien - (Han)

Ahna Capri - (Tania)

Angela Mao - (Su Lin)

Jim Kelly - (Williams)

Robert Wall - (Ohara)

Bolo Yeung - (Bolo)

Betty Chung - (Mei Ling)

Geoffrey Weeks

Peter Archer

Ho Lee Yan

Marlene Clark

Allan Kent

William Keller

Mickey Caruso

Pat E. Johnson

Darnell Garcia

Mike Bissell

Jackie Chan

Roy Chiao

Paul M. Heller

Sammo Hung

Lam Ching Ying

Tony Liu

Keye Luke (seslendirme)

Hidy Ochiai

Steve Sanders

Wei Tung

Donnie Williams

Tadashi Yamashita

Yuen Biao

Yuen Wah

EJDER KALESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ejder Kalesi (Enter the Dragon) filmi IMDb puanı 10 üzerinde 7,6 olarak belirlenmiştir.