Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:37

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:37

Canavar Kamyonlar filmi, 2016 Amerikan canavar aksiyon komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Chris Wedge, canlı aksiyon ilk yönetmenlik denemesini yaptı ve senaryosu Derek Connolly, Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Matthew Robinson tarafından yazıldı.

Filmin prömiyeri 21 Aralık 2016'da Fransa'da yapıldı. 13 Ocak 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Paramount Pictures tarafından gösterime sokuldu ve eleştirmenlerden karışık ve olumsuz yorumlar aldı. Bir gişe bombası olan Monster Trucks, 125 milyon dolarlık bütçesine karşı dünya çapında sadece 64 milyon dolar hasılat yaptı. Peki, Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD yapımı aksiyon-animasyon filminin yönetmenliğini Chris Wedge üstlenirken, senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger, Derek Connolly ve Matthew Robinson'a ait.Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş, hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.

CANAVAR KAMYONLAR OYUNCULARI KİMLER?

Lucas Till - Tripp

Jane Levy - Meredith

Thomas Lennon - Jim Dowd

Barry Pepper - Sheriff Rick

Rob Lowe - Reece Tenneson

Danny Glover - Mr. Weathers

Amy Ryan - Cindy

Holt McCallany - Burke

Frank Whaley - Wade Coley

Aliyah O'Brien - Junioe Scientist

Samara Weaving - Brianne

Jedidiah Goodacre - Jake

Jordana Latgy - Tenneson's Secretary

CANAVAR KAMYONLAR IMDb PUANI KAÇ?

Canavar Kampyonlar (Monster Truck) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.