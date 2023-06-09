Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler?
Canavar Kampyonlar (Monster Truck) filmi BEYAZ TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Canavar Kampyonlar (Monster Truck) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler?
Canavar Kamyonlar filmi, 2016 Amerikan canavar aksiyon komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Chris Wedge, canlı aksiyon ilk yönetmenlik denemesini yaptı ve senaryosu Derek Connolly, Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Matthew Robinson tarafından yazıldı.
Filmin prömiyeri 21 Aralık 2016'da Fransa'da yapıldı. 13 Ocak 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Paramount Pictures tarafından gösterime sokuldu ve eleştirmenlerden karışık ve olumsuz yorumlar aldı. Bir gişe bombası olan Monster Trucks, 125 milyon dolarlık bütçesine karşı dünya çapında sadece 64 milyon dolar hasılat yaptı. Peki, Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
ABD yapımı aksiyon-animasyon filminin yönetmenliğini Chris Wedge üstlenirken, senaryo ise Jonathan Aibel, Glenn Berger, Derek Connolly ve Matthew Robinson'a ait.Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş, hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.
CANAVAR KAMYONLAR OYUNCULARI KİMLER?
Lucas Till - Tripp
Jane Levy - Meredith
Thomas Lennon - Jim Dowd
Barry Pepper - Sheriff Rick
Rob Lowe - Reece Tenneson
Danny Glover - Mr. Weathers
Amy Ryan - Cindy
Holt McCallany - Burke
Frank Whaley - Wade Coley
Aliyah O'Brien - Junioe Scientist
Samara Weaving - Brianne
Jedidiah Goodacre - Jake
Jordana Latgy - Tenneson's Secretary
CANAVAR KAMYONLAR IMDb PUANI KAÇ?
Canavar Kampyonlar (Monster Truck) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.
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