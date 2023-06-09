Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:53

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:53

Ayrı Dünyalar (Between Two Worlds) filminin yönetmen koltuğunda Emmanuel Carrère oturuyor. Sürekleyici bir hikayeye sahip olan filmin senaryosunu Florence Aubenas, Emmanuel Carrère ve Hélène Devynck kaleme aldı. 2021 yılında vizyona giren Ayrı Dünyalar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ayrı Dünyalar filmi konusu nedir? Ayrı Dünyalar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

AYRI DÜNYALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayrı Dünyalar, yazacağı kitap için başka bir kimliğe bürünen bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar Marianne Winckler, sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmayı planlar. Kitabı için araştırma yapmak isteyen Marianne, kimliğini gizleyerek Fransa’nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınların arasına katılır. Bu sayede geçim kaygısını bizzat deneyimleyen Marianne, kadınlar arasında dayanışmanın gücüne şahit olur. Ancak gerçekler ortaya çıktığında aralarındaki güven sarsılacak mıdır?

AYRI DÜNYALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Juliette Binoche - Marianne Winckler

Helene Lambert - Christele

Lea Carne - Marilou

Emily Madeleine - Justine

Patricia Prieur - Michele

Evelyne Poree - Nadege

Didier Pupin - Cedric

Louise Pociecka - Louise

Steve Papagiannis - Steve

Jeremy Lechevallier - Eric

Aude Ruyter - Lucie

Kevin Maspimby - Kevin

AYRI DÜNYALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ayrı Dünyalar (Between Two Worlds) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,9 olarak belirlenmiştir.