Ayrı Dünyalar filmi konusu nedir? Ayrı Dünyalar filmi oyuncuları kimler?
Ayrı Dünyalar (Between Two Worlds) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Ayrı Dünyalar filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Ayrı Dünyalar filmi konusu nedir? Ayrı Dünyalar filmi oyuncuları kimler?
Ayrı Dünyalar (Between Two Worlds) filminin yönetmen koltuğunda Emmanuel Carrère oturuyor. Sürekleyici bir hikayeye sahip olan filmin senaryosunu Florence Aubenas, Emmanuel Carrère ve Hélène Devynck kaleme aldı. 2021 yılında vizyona giren Ayrı Dünyalar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ayrı Dünyalar filmi konusu nedir? Ayrı Dünyalar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
AYRI DÜNYALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ayrı Dünyalar, yazacağı kitap için başka bir kimliğe bürünen bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar Marianne Winckler, sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmayı planlar. Kitabı için araştırma yapmak isteyen Marianne, kimliğini gizleyerek Fransa’nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınların arasına katılır. Bu sayede geçim kaygısını bizzat deneyimleyen Marianne, kadınlar arasında dayanışmanın gücüne şahit olur. Ancak gerçekler ortaya çıktığında aralarındaki güven sarsılacak mıdır?
AYRI DÜNYALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Juliette Binoche - Marianne Winckler
Helene Lambert - Christele
Lea Carne - Marilou
Emily Madeleine - Justine
Patricia Prieur - Michele
Evelyne Poree - Nadege
Didier Pupin - Cedric
Louise Pociecka - Louise
Steve Papagiannis - Steve
Jeremy Lechevallier - Eric
Aude Ruyter - Lucie
Kevin Maspimby - Kevin
AYRI DÜNYALAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ayrı Dünyalar (Between Two Worlds) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,9 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Gerici teklif raftan iniyor
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Yine HÜDA PAR yine skandal!
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- Ahmet Davutoğlu’ndan 'AKP'ye destek' açıklaması
- Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın 'huzur hakkı' da kalmadı