Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:02

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:02

S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin yönetmen koltuğunda Tony Giglio otururken filmin senaryosunu Jonas Barnes kaleme aldı. S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu filmseverler tarafından araştırılıyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir SWAT timi, yüksek profilli ve gizemli bir mahkûmu gözaltına aldığında onu kaçırmak isteyen uluslararası güçler, timin yerleşkesine amansız saldırılar düzenler.

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Michael Jai White - Scorpion

Adrianne Palicki - Ellen Dwyer

Sam Jaeger - Travis Hall

Kyra Zagorsky - Sophia Gutierrez

Monique Ganderton - Simone

Ty Olsson - Ward

Pascale Hutton - Carley

Lisa Chandler - Phoenix

Olivia Cheng - Chu

Zahf Paroo - Hooks

Matthew Marsden - Lars

Aren Buchholz - York

S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

S.W.A.T.: Kuşatma Altında (S.W.A.T.: Under Siege) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlenmiştir.