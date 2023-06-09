S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında oyuncuları kimler?
S.W.A.T.: Kuşatma Altında (S.W.A.T.: Under Siege) filmi KANAL D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, S.W.A.T.: Kuşatma Altında (S.W.A.T.: Under Siege) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında oyuncuları kimler?
S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin yönetmen koltuğunda Tony Giglio otururken filmin senaryosunu Jonas Barnes kaleme aldı. S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu filmseverler tarafından araştırılıyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir SWAT timi, yüksek profilli ve gizemli bir mahkûmu gözaltına aldığında onu kaçırmak isteyen uluslararası güçler, timin yerleşkesine amansız saldırılar düzenler.
S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Michael Jai White - Scorpion
Adrianne Palicki - Ellen Dwyer
Sam Jaeger - Travis Hall
Kyra Zagorsky - Sophia Gutierrez
Monique Ganderton - Simone
Ty Olsson - Ward
Pascale Hutton - Carley
Lisa Chandler - Phoenix
Olivia Cheng - Chu
Zahf Paroo - Hooks
Matthew Marsden - Lars
Aren Buchholz - York
S.W.A.T.: KUŞATMA ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
S.W.A.T.: Kuşatma Altında (S.W.A.T.: Under Siege) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlenmiştir.
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