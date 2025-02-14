En büyük korkusu gerçek oldu: Kızılcık Şerbeti Sönmez, Alzheimer oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, daha önce yaptığı bir açıklamada Alzheimer hastalığına yakalanmaktan duyduğu korkuyu dile getirmişti.

En büyük korkusu gerçek oldu: Kızılcık Şerbeti Sönmez, Alzheimer oldu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 23:44

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alzheimer başlangıcı olan Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Daha önce Alzheimer hastalığından korktuğunu dile getiren sanatçı için sosyal medyada, "Aliye Uzunatağan'ın korktuğu şey, Kızılcık Şerbeti'nde başına geldi" yorumları yapılmaya başlandı.

EN BÜYÜK KORKUSU GERÇEK OLDU

Aliye Uzunatağan, daha önce katıldığı bir yayında Alzheimer hastalığına yakalanmaktan korktuğunu dile getirmişti. Bu açıklamasının ardından, rol aldığı dizide canlandırdığı karaktere Alzheimer başlangıcı hikayesinin yazılması dikkat çekti.

BEBEĞİ KÜVETTE UNUTTU

Son bölümde yayınlanan sahnede Sönmez, Doğa'nın çocuğu Cemre'yi yıkamak için küvete koydu fakat sonrasında bebeği orada unutarak gitti. Kıvılcım'ın gelmesiyle ve Cemre bebeğin ağlamasıyla duygusal bir sahne yaşandı. Cemre bebek anneannesi gelene kadar orada kaldı. Bu sahne fragman yayınlandığında da tepkilere neden olmuştu.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #dizi #alzheimer

İlgili Haberler

'En kötü dizi' seçilmişti: 'Esan Oğlan' Hadise'ye servet kazandırdı!

'En kötü dizi' seçilmişti: 'Esan Oğlan' Hadise'ye servet kazandırdı!
Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünde ne olacak?
Harry Potter dizisinde ‘Dumbledore’u canlandıracak isim belli oldu

Harry Potter dizisinde ‘Dumbledore’u canlandıracak isim belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler