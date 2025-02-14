En büyük korkusu gerçek oldu: Kızılcık Şerbeti Sönmez, Alzheimer oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, daha önce yaptığı bir açıklamada Alzheimer hastalığına yakalanmaktan duyduğu korkuyu dile getirmişti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Alzheimer başlangıcı olan Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Daha önce Alzheimer hastalığından korktuğunu dile getiren sanatçı için sosyal medyada, "Aliye Uzunatağan'ın korktuğu şey, Kızılcık Şerbeti'nde başına geldi" yorumları yapılmaya başlandı.
EN BÜYÜK KORKUSU GERÇEK OLDU
Aliye Uzunatağan, daha önce katıldığı bir yayında Alzheimer hastalığına yakalanmaktan korktuğunu dile getirmişti. Bu açıklamasının ardından, rol aldığı dizide canlandırdığı karaktere Alzheimer başlangıcı hikayesinin yazılması dikkat çekti.
BEBEĞİ KÜVETTE UNUTTU
Son bölümde yayınlanan sahnede Sönmez, Doğa'nın çocuğu Cemre'yi yıkamak için küvete koydu fakat sonrasında bebeği orada unutarak gitti. Kıvılcım'ın gelmesiyle ve Cemre bebeğin ağlamasıyla duygusal bir sahne yaşandı. Cemre bebek anneannesi gelene kadar orada kaldı. Bu sahne fragman yayınlandığında da tepkilere neden olmuştu.
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