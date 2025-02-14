En büyük korkusu gerçek oldu: Kızılcık Şerbeti Sönmez, Alzheimer oldu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 23:44

Güncelleme: 14.02.2025 - 23:46

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alzheimer başlangıcı olan Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Daha önce Alzheimer hastalığından korktuğunu dile getiren sanatçı için sosyal medyada, "Aliye Uzunatağan'ın korktuğu şey, Kızılcık Şerbeti'nde başına geldi" yorumları yapılmaya başlandı.

EN BÜYÜK KORKUSU GERÇEK OLDU

Aliye Uzunatağan, daha önce katıldığı bir yayında Alzheimer hastalığına yakalanmaktan korktuğunu dile getirmişti. Bu açıklamasının ardından, rol aldığı dizide canlandırdığı karaktere Alzheimer başlangıcı hikayesinin yazılması dikkat çekti.

BEBEĞİ KÜVETTE UNUTTU

Son bölümde yayınlanan sahnede Sönmez, Doğa'nın çocuğu Cemre'yi yıkamak için küvete koydu fakat sonrasında bebeği orada unutarak gitti. Kıvılcım'ın gelmesiyle ve Cemre bebeğin ağlamasıyla duygusal bir sahne yaşandı. Cemre bebek anneannesi gelene kadar orada kaldı. Bu sahne fragman yayınlandığında da tepkilere neden olmuştu.