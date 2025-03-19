Asker filminin konusu ne? Asker filminin oyuncuları kim?
Asker (Soldier) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Asker filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Asker filminin konusu ne? Asker filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Asker filminin yönetmen koltuğunda Paul W. S. Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini David Peoples üstleniyor. Peki, Asker filminin konusu ne? Asker filminin oyuncuları kim?
ASKER FİLMİNİN KONUSU NE?
Yakın bir gelecekte geçen filmde, ordu tarafından kullanılan bir çalışma programı dahilinde seçilmiş küçük çocuklar doğdukları an ordu görevlisi olarak atanıyor ve artık birer asker olarak yetiştiriliyorlar. Bu program gereğince hem fiziksel hem de zihinsel olarak haddinden fazla çalıştırılan bu bireyler zamanla ordu ve savaş dışında herhangi bir şey düşünemeyen sosyopatlar haline gelirler. Todd da bunlardan biridir. Çocukluğundan bu yana bu sert kurallarla yaşamaya alışan Todd türlü zorluğu atlamış, fazlasıyla başarılı olmuştur. Ancak bu başarısını gelişen teknolojiye karşı kullanması bir hayli güç olur.
ASKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kurt Russell - Çavuş Todd 3465
Jason Scott Lee - Caine 607
Jason Isaacs - Albay Mekum
Connie Nielsen - Sandra
Sean Pertwee - Mace
Jared & Taylor Thorne - Nathan
Mark Bringelson - Teğmen Rubrick
Gary Busey - Yüzbaşı Church
K. K. Dodds - Teğmen Sloan
James R. Black - Riley
Kyle Sullivan - Tommy
Corbin Bleu - Johnny
Sara Paxton - Angie
Mark De Alessandro - Goines
Vladimir Orlov - Romero
Carsten Norgaard - Green
Duffy Gaver - Chelsey
Brenda Wehle - Hawkins
Michael Chiklis - Jimmy Pig
Elizabeth Dennehy - Jimmy Pig'in karısı
Paul Dillon - Slade
Max Daniels - Red
Paul Sklar - Melton 249
Ellen Crawford - Ilona
Conni Marie Brazelton - Eva
Danny Turner - Omar
Elizabeth Huett - Janice
Jesse Littlejohn - Will
Alexander Denk - Askerî Gözlemci
Jeremy Bolt - Düşman Askeri
Greg Stechman - Stajyer 101
ASKER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Asker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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