Yayınlanma: 19.03.2025 - 21:10

Güncelleme: 19.03.2025 - 21:10

Asker filminin yönetmen koltuğunda Paul W. S. Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini David Peoples üstleniyor. Peki, Asker filminin konusu ne? Asker filminin oyuncuları kim?

ASKER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın bir gelecekte geçen filmde, ordu tarafından kullanılan bir çalışma programı dahilinde seçilmiş küçük çocuklar doğdukları an ordu görevlisi olarak atanıyor ve artık birer asker olarak yetiştiriliyorlar. Bu program gereğince hem fiziksel hem de zihinsel olarak haddinden fazla çalıştırılan bu bireyler zamanla ordu ve savaş dışında herhangi bir şey düşünemeyen sosyopatlar haline gelirler. Todd da bunlardan biridir. Çocukluğundan bu yana bu sert kurallarla yaşamaya alışan Todd türlü zorluğu atlamış, fazlasıyla başarılı olmuştur. Ancak bu başarısını gelişen teknolojiye karşı kullanması bir hayli güç olur.

ASKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kurt Russell - Çavuş Todd 3465

Jason Scott Lee - Caine 607

Jason Isaacs - Albay Mekum

Connie Nielsen - Sandra

Sean Pertwee - Mace

Jared & Taylor Thorne - Nathan

Mark Bringelson - Teğmen Rubrick

Gary Busey - Yüzbaşı Church

K. K. Dodds - Teğmen Sloan

James R. Black - Riley

Kyle Sullivan - Tommy

Corbin Bleu - Johnny

Sara Paxton - Angie

Mark De Alessandro - Goines

Vladimir Orlov - Romero

Carsten Norgaard - Green

Duffy Gaver - Chelsey

Brenda Wehle - Hawkins

Michael Chiklis - Jimmy Pig

Elizabeth Dennehy - Jimmy Pig'in karısı

Paul Dillon - Slade

Max Daniels - Red

Paul Sklar - Melton 249

Ellen Crawford - Ilona

Conni Marie Brazelton - Eva

Danny Turner - Omar

Elizabeth Huett - Janice

Jesse Littlejohn - Will

Alexander Denk - Askerî Gözlemci

Jeremy Bolt - Düşman Askeri

Greg Stechman - Stajyer 101

ASKER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Asker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.