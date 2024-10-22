Yayınlanma: 22.10.2024 - 23:10

Güncelleme: 22.10.2024 - 23:10

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in yer aldığı, senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün kaleme aldığı Esas Oğlan dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Esas Oğlan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Esas Oğlan diziş ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ESAS OĞLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.

ESAS OĞLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizide Hadise ve Seda Bakan dışında Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alacak.

ESAS OĞLAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Esas Oğlan dizisi 22 Kasım itibariyle cuma günleri GAIN'de ekranlara gelecek.