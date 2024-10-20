Yayınlanma: 20.10.2024 - 21:09

Güncelleme: 20.10.2024 - 21:09

BluTV'nin sevilen dizisi İlk ve Son, ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Peki, İlk ve Son dizisinin 2. sezonu ne zaman çıkacak? İlk ve Son dizisinin 2. sezon konusu ne?

İLK VE SON 2. SEZON NE ZAMAN?

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolleri paylaştığı İlk ve Son'un yeni hikayesi ilk fragman yayınlandı. Dizi 24 Ekim’de BluTv'de izleyicilerle buluşacak.

İLK VE SON 2. SEZON KONUSU

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini ise Devrim Yalçın’ın üstlendiği "İlk ve Son"un görüntü yönetmenliğini Jim Gucciardo gerçekleştiriyor. Dizinin çarpıcı hikayesi, izleyicilere yine etkileyici bir aşk hikayesi sunacak.

İLK VE SON 2. SEZON OYUNCULARI KİMLR?

İlk ve Son dizisinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor. Çukur dizisinin yıldızı Hazal Subaşı ile Sen Anlat Karadeniz dizisiyle adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe'nin başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunu Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman ve Azra Aksu oluşturuyor. Nilüfer ve Cihan çiftinin ilişkisini merkeze alan dizinin konuk oyuncu kadrosunda Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz ve İsmet Ege Tonbul yer alıyor.