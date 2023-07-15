Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:36

Güncelleme: 15.07.2023 - 12:36

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan 2019 yapımı ABD süper kahraman filmidir. Örümcek Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home) filmi yönetmen koltuğunda Jon Watts otururken filmin senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme aldı. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Örümcek Adam: Evden Uzakta, Marvel Sinematik Evreninde geçen ikinci Örümcek Adam filmi. Filmde Avengers: Endgame sonrası yaşadığı kayata adapte olmaya çalışan Peter Parker, bir yandan da özel hayatı ve süper kahraman kimliği arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Örümcek Adam olarak yaşadığı hayattan bir süre uzaklaşmak için Avrupa'ya bir okul gezisine katılan Peter'ın peşini ''Örümcek Adam Sorumlulukları'' o kadar da kolay bırakmayacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker

Jake Gyllenhaal - Mysterio

Zendaya - Michelle Jones

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Cobie Smulders - Maria Hill

Jon Favreau - Happy Hogan

J. B. Smoove - Julius Dell

Jacob Batalon - Ned Leeds

Martin Starr - Roger Harrington

Marisa Tomei - May Parker

J. K. Simmons - J. Jonah Jameson

Tony Revolori - Flash

Angourie Rice - Betty Brant

Ben Mendelsohn - Talos

Sharon Blynn - Soren

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.