Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home) filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan 2019 yapımı ABD süper kahraman filmidir. Örümcek Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home) filmi yönetmen koltuğunda Jon Watts otururken filmin senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme aldı. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Örümcek Adam: Evden Uzakta, Marvel Sinematik Evreninde geçen ikinci Örümcek Adam filmi. Filmde Avengers: Endgame sonrası yaşadığı kayata adapte olmaya çalışan Peter Parker, bir yandan da özel hayatı ve süper kahraman kimliği arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Örümcek Adam olarak yaşadığı hayattan bir süre uzaklaşmak için Avrupa'ya bir okul gezisine katılan Peter'ın peşini ''Örümcek Adam Sorumlulukları'' o kadar da kolay bırakmayacaktır.
ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker
Jake Gyllenhaal - Mysterio
Zendaya - Michelle Jones
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Cobie Smulders - Maria Hill
Jon Favreau - Happy Hogan
J. B. Smoove - Julius Dell
Jacob Batalon - Ned Leeds
Martin Starr - Roger Harrington
Marisa Tomei - May Parker
J. K. Simmons - J. Jonah Jameson
Tony Revolori - Flash
Angourie Rice - Betty Brant
Ben Mendelsohn - Talos
Sharon Blynn - Soren
ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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