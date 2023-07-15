Sakın Öldürme filmi konusu nedir? Sakın Öldürme oyuncuları kimler?
Sakın Öldürme filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sakın Öldürme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sakın Öldürme filmi konusu nedir? Sakın Öldürme oyuncuları kimler?
Don't Kill It, Mike Mendez tarafından yönetilen ve düzenlenen 2016 Amerikan komedi korku filmidir. Dan Berk ve Robert Olsen tarafından yazılan bu filmde Dolph Lundgren, eski, cinayete meyilli bir iblisi yok etme umuduyla Mississippi'ye giden bir iblis avcısı olan Jebediah Woodley'i canlandırmıştır. Peki, Sakın Öldürme filmi konusu nedir? Sakın Öldürme oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SAKIN ÖLDÜRME KONUSU NE?
Dondurucu soğukla uğraşan Alaskanın bir kasabasında ilginç ruhani olayların ardı arkası kesilmemektedir. Fbi bunu seri katil olduğunu düşünse de kasaba halkı kötü bir musibetin kasabayı ele geçirdiğine inanırlar. Paranormal olayları araştıran bir ekip yerine eski ve seri katiller hakkında tecrübesi olan bir dedektif gönderilir kasabaya. İnsanlar inançları ve korkuları arasında kalmıştır. Cinayetler ardı arkasına gelirken kasabalı ne yapacağını bilemez haldedir.
SAKIN ÖLDÜRME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dolph Lundgren - Jebediah Woodley
Kristina Klebe - Agent Evelyn Pierce
Miles Doleac - Deacon Shepard
Billy Slaughter - Agent Jackson
James Chalke - Pastor Erikson
Tony Bentley - Chief Dunham
Michael Aaron Milligan - Frank
Todd Farmer - Marcus
Elissa Dowling - Sexy Demon
Aaron MacPherson - Emmett
Randy Austin - Gabriel
Kristin Samuelson - Mrs. Lafferty, Kravitz
Michelle West - Amber
Sam Furman - Danny
Emily Brobst- Older sister
Chloe Guidry - Young Sister
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