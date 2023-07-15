Yayınlanma: 15.07.2023 - 13:05

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:05

Don't Kill It, Mike Mendez tarafından yönetilen ve düzenlenen 2016 Amerikan komedi korku filmidir. Dan Berk ve Robert Olsen tarafından yazılan bu filmde Dolph Lundgren, eski, cinayete meyilli bir iblisi yok etme umuduyla Mississippi'ye giden bir iblis avcısı olan Jebediah Woodley'i canlandırmıştır. Peki, Sakın Öldürme filmi konusu nedir? Sakın Öldürme oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SAKIN ÖLDÜRME KONUSU NE?

Dondurucu soğukla uğraşan Alaskanın bir kasabasında ilginç ruhani olayların ardı arkası kesilmemektedir. Fbi bunu seri katil olduğunu düşünse de kasaba halkı kötü bir musibetin kasabayı ele geçirdiğine inanırlar. Paranormal olayları araştıran bir ekip yerine eski ve seri katiller hakkında tecrübesi olan bir dedektif gönderilir kasabaya. İnsanlar inançları ve korkuları arasında kalmıştır. Cinayetler ardı arkasına gelirken kasabalı ne yapacağını bilemez haldedir.

SAKIN ÖLDÜRME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dolph Lundgren - Jebediah Woodley

Kristina Klebe - Agent Evelyn Pierce

Miles Doleac - Deacon Shepard

Billy Slaughter - Agent Jackson

James Chalke - Pastor Erikson

Tony Bentley - Chief Dunham

Michael Aaron Milligan - Frank

Todd Farmer - Marcus

Elissa Dowling - Sexy Demon

Aaron MacPherson - Emmett

Randy Austin - Gabriel

Kristin Samuelson - Mrs. Lafferty, Kravitz

Michelle West - Amber

Sam Furman - Danny

Emily Brobst- Older sister

Chloe Guidry - Young Sister