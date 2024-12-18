Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'den yeni proje: 'Eşref Rüya'

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:37

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:39

Yıllardır izleyici anketlerinde partner olarak görmeyi bekledikleri isimlerin başında gelen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisi nihayet buluşuyor.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

SETE ÇIKACAKLARI TARİH BELLİ OLDU

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan, derinlikli hikayesi ile de dikkatleri üzerine çekecek ‘Eşref Rüya’, ocak sonunda sete çıkıyor.