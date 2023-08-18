Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:32

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:32

Proje 725 filminin yönetmen koltuğunda Matt Eskandari oturuyor. Senaristliğini Chris LaMont ve Joe Russo üstleniyor. Peki, Proje 725 filminin konusu ne? Proje 725 filminin oyuncuları kim?

PROJE 725 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir teknoloji şirketinin CEO’su olan milyarder Donovan Chalmers, gerektiği durumda dünyayı yok edebilecek yeni bir teknolojik ürüne sahiptir. Donovan, ürünün korunması için paralı askerlerden oluşan bir ekibi işe alır. Ürünü ele geçirmek isteyen bir grup terörist, Donovan’a ulaşamayınca farklı bir yol çizer. Teröristler, ürünü alabilmek için Donovan’ın kızını kaçırır.

PROJE 725 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jesse Metcalfe - Derek Miller

Bruce Willis - Donovan Chalmers

Natalie Eva Marie - Sasha

Lala Kent - Eva Chalmers

Texas Battle - Nicholas Fox

Sergio Rizzuto - The Pardoner

Swen Temmel - Dash Hawkins

Tyler Jon Olson - Lt. Colton

Jacquie Nguyen - Gemma

Leslee Emmett - Crystal

PROJE 725 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Proje 725 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3 olarak belirlendi.