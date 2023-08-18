Proje 725 filminin konusu ne? Proje 725 filminin oyuncuları kim?
Proje 725 (Hard Kill) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje 725 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Proje 725 filminin konusu ne? Proje 725 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Proje 725 filminin yönetmen koltuğunda Matt Eskandari oturuyor. Senaristliğini Chris LaMont ve Joe Russo üstleniyor. Peki, Proje 725 filminin konusu ne? Proje 725 filminin oyuncuları kim?
PROJE 725 FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir teknoloji şirketinin CEO’su olan milyarder Donovan Chalmers, gerektiği durumda dünyayı yok edebilecek yeni bir teknolojik ürüne sahiptir. Donovan, ürünün korunması için paralı askerlerden oluşan bir ekibi işe alır. Ürünü ele geçirmek isteyen bir grup terörist, Donovan’a ulaşamayınca farklı bir yol çizer. Teröristler, ürünü alabilmek için Donovan’ın kızını kaçırır.
PROJE 725 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jesse Metcalfe - Derek Miller
Bruce Willis - Donovan Chalmers
Natalie Eva Marie - Sasha
Lala Kent - Eva Chalmers
Texas Battle - Nicholas Fox
Sergio Rizzuto - The Pardoner
Swen Temmel - Dash Hawkins
Tyler Jon Olson - Lt. Colton
Jacquie Nguyen - Gemma
Leslee Emmett - Crystal
PROJE 725 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Proje 725 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3 olarak belirlendi.
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