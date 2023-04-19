Evdeki Düşman: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı kaç?

Evdeki Düşman: Başlangıç filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Evdeki Düşman: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:35
Evdeki Düşman: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı kaç?
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Evdeki Düşman: Başlangıç (Orphan: First Kill), yönetmenliğini William Brent Bell, senaristliğini David Coggeshall ve David Leslie Johnson-McGoldrick'in üstlendiği, 2022 yapımlı bir gerilim filmidir.

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, uzun süredir tedavi gördüğü psikiyatri kliniğinden kaçmanın yollarını arayan Leena Kremer’in sonunda amacına ulaşıp, varlıklı bir ailenin kızı olarak Amerika’ya seyahatini ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Estonya’da bir psikiyatri kliniğinde tedavi gören Leena Klammer, uzun süredir klinikten kaçmayı planlar. Sonunda amacına ulaşan Leena, varlıklı bir ailenin kaybolan kızının kimliğini çalar ve onun rolüne bürünerek Amerika’ya gider. Ancak çok geçmeden gerçekler ortaya çıkınca Leena, çocuklarını korumak isteyen bir anne olan Tricia’ya ile karş karşıya kalır.   

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Isabelle Fuhrman

Julia Stiles

Rossif Sutherland

EVDEKİ DÜŞMAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Evdeki Düşman: Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.


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