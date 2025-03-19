Yayınlanma: 19.03.2025 - 18:56

Güncelleme: 19.03.2025 - 18:56

Bir Tutam Karanfil filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bekir Bülbül üstleniyor. Peki, Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim?

BİR TUTAM KARANFİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir mülteci olan Musa, kaybettiği eşinin cansız bedenini torunuyla birlikte Güneydoğu Anadolu'nun karlı ve ıssız yollarında memleketine taşır. Savaşta olan bir ülkenin sınırına yaklaştıkça yolculukları zorlaşır. Polis onları yakaladığında üç farklı yola ayrılırlar.

BİR TUTAM KARANFİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Serkan Bilgi

Bahadır Efe

Fırat Kaymak

Tahsin Lale

Demir Parscan

Emine Çiftçi

Selçuk Şimşek

Yiğit Ege Yazar

Sam Şerif Zeydan

BİR TUTAM KARANFİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Tutam Karanfil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.