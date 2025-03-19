Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim?
Bir Tutam Karanfil filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Tutam Karanfil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bir Tutam Karanfil filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bekir Bülbül üstleniyor. Peki, Bir Tutam Karanfil filminin konusu ne? Bir Tutam Karanfil filminin oyuncuları kim?
BİR TUTAM KARANFİL FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir mülteci olan Musa, kaybettiği eşinin cansız bedenini torunuyla birlikte Güneydoğu Anadolu'nun karlı ve ıssız yollarında memleketine taşır. Savaşta olan bir ülkenin sınırına yaklaştıkça yolculukları zorlaşır. Polis onları yakaladığında üç farklı yola ayrılırlar.
BİR TUTAM KARANFİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Serkan Bilgi
Bahadır Efe
Fırat Kaymak
Tahsin Lale
Demir Parscan
Emine Çiftçi
Selçuk Şimşek
Yiğit Ege Yazar
Sam Şerif Zeydan
BİR TUTAM KARANFİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Tutam Karanfil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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