Ölümcül Dövüş filminin konusu ne? Ölümcül Dövüş filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Dövüş (Mortal Kombat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Dövüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Dövüş filminin konusu ne? Ölümcül Dövüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Dövüş filminin yönetmen koltuğunda Simon McQuoid oturuyor. Filmin senaristliğini Greg Russo, Dave Callaham, Oren Uziel üstleniyor. Peki, Ölümcül Dövüş filminin konusu ne? Ölümcül Dövüş filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir MMA dövüşçüsü olan Cole Young (Lewis Tan), para için bir takım dövüşlere katılmaktadır. Aldığı mirası tam olarak bilmeyen Cole, geçimini kafes dövüşleri üzerinden sağlar. Ancak Outworld’den gelen İmparator Shang Tsung, Cole’un peşine en iyi savaşçısı olan Sub-Zero’yu (Joe Taslim) takar ve her şey alt üst olur. Bu olaydan sonra ailesinin güvenliği için korkmaya başlayan Cole, yardım etmesi için Sonya Blade (Jessica McNamee)’i aramaya başlar. Binbaşı Jax (Mehcad Brooks)’in de yardımı ile kendini bir tapınakta bulan Cole burada Earthrealm’in koruyucusu olan Raiden ile tanışır. Joe burada tecrübeli savaşçılar olan Liu Kang, Kung Lao ve Kano ile birlikte antrenman yapar ve Dünya’yı diğer savaşçılar ile birlikte Outworld’ün saldırılarına karşı savunmaya hazırlanır. Acaba Cole ailesini ve Earthrealm’i kurtarabilecek midir?
ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lewis Tan
Jessica McNamee
Josh Lawson
Tadanobu Asano
Hiroyuki Sanada
Joe Taslim
Ludi Lin
Mehcad Brooks
Matt Mullins
Lateef Crowder
ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Dövüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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