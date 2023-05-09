Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:15

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:15

Eyyvah Eyvah 2, başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime giren film, gösterime girdiği tarihten itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından seyredildi. Film ayrıca 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirci rakamına ulaştı. Elde ettiği bu izleyici ile tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Maceranın İstanbul ayağında babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. Bu arada aklı hâlâ Hemşire Müjgan'dadır. Fakat bu sefer de önüne engel olarak kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur. Ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'ten Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ - Firuzan

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Özge Borak - Müjgan

Salih Kalyon - Halil Dede

Alican Yücesoy - İbrahim

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Rafi Emeksiz

Kahraman Sivri

Özkan Çınarlı

Neslihan Aka

Hamdi Alp

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Geyikli köyünde çekilmiştir.

EYVAH EYVAH 2 IMDb PUANI KAÇTIR?

Eyvah Eyvah 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.