Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?
Eyvah Eyvah 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Komedi severler, Eyvah Eyvah 2 filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler?
Eyyvah Eyvah 2, başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime giren film, gösterime girdiği tarihten itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından seyredildi. Film ayrıca 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirci rakamına ulaştı. Elde ettiği bu izleyici ile tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi. Peki, Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
EYVAH EYVAH 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Maceranın İstanbul ayağında babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. Bu arada aklı hâlâ Hemşire Müjgan'dadır. Fakat bu sefer de önüne engel olarak kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur. Ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'ten Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...
EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?
Demet Akbağ - Firuzan
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Özge Borak - Müjgan
Salih Kalyon - Halil Dede
Alican Yücesoy - İbrahim
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp
EYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Geyikli köyünde çekilmiştir.
EYVAH EYVAH 2 IMDb PUANI KAÇTIR?
Eyvah Eyvah 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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