G.I. Joe: Misilleme filmi konusu nedir? G.I. Joe: Misilleme filmi oyuncuları kimler?
G.I. Joe: Misilleme filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, G.I. Joe: Misilleme filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, G.I. Joe: Misilleme filmi konusu nedir? G.I. Joe: Misilleme filmi oyuncuları kimler?
Kadrosunda birbirinden ünlü yıldız oyuncuları barındıran G.I. Joe: Misilleme filminin yönetmen koltuğunda Jon M. Chu oturuyor. 2013 yılında vizyona giren aksiyon filmi 2009 yılında vizyona giren G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin devamıdır. Peki, G.I. Joe: Misilleme filmi konusu nedir? G.I. Joe: Misilleme filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde Joe'ların düşmanları olan, Cobra takımı'nın hükûmeti ele geçirip kendilerini özel kuvvet olarak tanıtmalarıyla başlıyor, hemen ardından işbirlikçi kahramanlarımız kollarını sıvazlayıp, oyuna müdahale etmesiyle aksiyon başlamış oluyor.
G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson - Roadblock
Channing Tatum - Duke
Bruce Willis - General Joseph Colton
Adrianne Palicki - Lady Jaye
Ray Park - Snake Eyes
Lee Byung-hun - Storm Shadow
Faran Tahir - Cobra Commander
Ray Stevenson - Firefly
RZA - Blind Usta
Arnold Vosloo - Zartan
D.J. Cotrona - Flint
Elodie Yung - Jinx
Eddie Hargitay - Tunnel Rat
Matt Gerald - Zandar
Joseph Mazzello - Fare
Jonathan Pryce - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Walton Goggins - Warden Nigel James
G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
G.I. Joe: Misilleme filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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