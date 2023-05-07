Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:57

Güncelleme: 07.05.2023 - 12:57

Kadrosunda birbirinden ünlü yıldız oyuncuları barındıran G.I. Joe: Misilleme filminin yönetmen koltuğunda Jon M. Chu oturuyor. 2013 yılında vizyona giren aksiyon filmi 2009 yılında vizyona giren G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi filminin devamıdır. Peki, G.I. Joe: Misilleme filmi konusu nedir? G.I. Joe: Misilleme filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Joe'ların düşmanları olan, Cobra takımı'nın hükûmeti ele geçirip kendilerini özel kuvvet olarak tanıtmalarıyla başlıyor, hemen ardından işbirlikçi kahramanlarımız kollarını sıvazlayıp, oyuna müdahale etmesiyle aksiyon başlamış oluyor.

G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson - Roadblock

Channing Tatum - Duke

Bruce Willis - General Joseph Colton

Adrianne Palicki - Lady Jaye

Ray Park - Snake Eyes

Lee Byung-hun - Storm Shadow

Faran Tahir - Cobra Commander

Ray Stevenson - Firefly

RZA - Blind Usta

Arnold Vosloo - Zartan

D.J. Cotrona - Flint

Elodie Yung - Jinx

Eddie Hargitay - Tunnel Rat

Matt Gerald - Zandar

Joseph Mazzello - Fare

Jonathan Pryce - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Walton Goggins - Warden Nigel James

G.I. JOE: MİSİLLEME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

G.I. Joe: Misilleme filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.