Eyvah Eyvah filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:36

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:36

Eyvah Eyvah filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Eyvah Eyvah filminin konusu ne? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kim?

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU NE?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...

EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Özge Borak - Müjgan

Demet Akbağ - Firuzan

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Salih Kalyon - Halil Dede

Şehsuvar Aktaş - Irfan

Meray Ülgen - Ali Riza Seker

Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler

Caner Alkaya - Melek

Hande Dane - Sema

Kahraman Sivri - Komutan

Alican Yücesoy - Ibrahim

Okan Çabalar - Berber Murat

Bican Günalan - Ramiz

Münir Canar - Yakup

Ayfer Dündar - Hemsire

Bengü Ergin - Hastanedeki Görevli

Rafi Emeksiz - Saban Dayi

Goktay Tosun - Muavin

Burhan Yıldız - Fuat Seker

Ali Savaşçı - Fatih

Edip Tepeli - Garson

Tevfik Yapıcı - Muharrem

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi, Çanakkale - Geyikli'de çekildi.

EYVAH EYVAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eyvah Eyvah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.