Eyvah Eyvah filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?
Eyvah Eyvah filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eyvah Eyvah filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Eyvah Eyvah filminin konusu ne? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Eyvah Eyvah filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Eyvah Eyvah filminin konusu ne? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları kim?
EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU NE?
Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...
EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Özge Borak - Müjgan
Demet Akbağ - Firuzan
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Salih Kalyon - Halil Dede
Şehsuvar Aktaş - Irfan
Meray Ülgen - Ali Riza Seker
Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler
Caner Alkaya - Melek
Hande Dane - Sema
Kahraman Sivri - Komutan
Alican Yücesoy - Ibrahim
Okan Çabalar - Berber Murat
Bican Günalan - Ramiz
Münir Canar - Yakup
Ayfer Dündar - Hemsire
Bengü Ergin - Hastanedeki Görevli
Rafi Emeksiz - Saban Dayi
Goktay Tosun - Muavin
Burhan Yıldız - Fuat Seker
Ali Savaşçı - Fatih
Edip Tepeli - Garson
Tevfik Yapıcı - Muharrem
EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah filmi, Çanakkale - Geyikli'de çekildi.
EYVAH EYVAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eyvah Eyvah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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