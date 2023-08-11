Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim?
Sakın Dışarı Çıkma (Steig. Nicht. Aus!) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sakın Dışarı Çıkma filminin yönetmen koltuğunda Christian Alvart oturuyor. Senaristliğini Alberto Marini üstleniyor. Peki, Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim?
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Başarılı proje geliştiricisi Karl Brendt, çocukları Josefine ve Marius'u okula götürürken bir telefon alır. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşer.
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hannah Herzsprung
Christiane Paul
Emily Kusche
Carlo Thoma
Nora Huetz
Jasmina Al Zihairi
Fahri Yardim
Jürgen Heinrich
Mareike Fell
Simon Werner
Klaus Zmorek
Hannah Herzsprung
Jasmin Bartels
Marc Hosemann
Nik Xhelilaj
Marie Ulbricht
Steven Merting
Christopher Kohn
Philipp Lind
Christian Intorp
Julia Blankenburg
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sakın Dışarı Çıkma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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