Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim?

Sakın Dışarı Çıkma (Steig. Nicht. Aus!) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:47
Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim?
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Sakın Dışarı Çıkma filminin yönetmen koltuğunda Christian Alvart oturuyor. Senaristliğini Alberto Marini üstleniyor. Peki, Sakın Dışarı Çıkma filminin konusu ne? Sakın Dışarı Çıkma filminin oyuncuları kim? 

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı proje geliştiricisi Karl Brendt, çocukları Josefine ve Marius'u okula götürürken bir telefon alır. Arayan kişi arabanın koltuklarının altına bombalar yerleştirdiğini söyler. Karl, koltuğundan kalktığı an patlamaya planlanmış bombalarla amansız bir maceranın ve gerilimin içine düşer.

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hannah Herzsprung

Christiane Paul

Emily Kusche 

Carlo Thoma

Nora Huetz

Jasmina Al Zihairi

Fahri Yardim

Jürgen Heinrich

Mareike Fell

Simon Werner

Klaus Zmorek

Hannah Herzsprung

Jasmin Bartels

Marc Hosemann

Nik Xhelilaj

Marie Ulbricht

Steven Merting

Christopher Kohn

Philipp Lind

Christian Intorp

Julia Blankenburg

SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sakın Dışarı Çıkma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.


Sakın Dışarı Çıkma Steig. Nicht. Aus! konusu nedir?

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