Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:00

Rumba filminin yönetmen koltuğunda Dominique Abel, Fiona Gordon ve Bruno Romy oturuyor. Senaristliğini Dominique Abel ve Fiona Gordon üstleniyor. Peki, Rumba filminin konusu ne? Rumba filminin oyuncuları kim?

RUMBA FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin yönetmenlerinin canlandırdığı Fiona ve Dom, huzurlu bir taşra kasabasında öğretmenlik yapmaktadır. Latin dansına olduğu kadar birbirlerine de âşıktırlar. Hatta birçok dans yarışmasından ödül kazanmışlardır. Bir gece yine böyle bir yarışmadan eve dönerken, intihar etmek için kendini yolun ortasına atan birine çarpmamak için direksiyonu kırıp duvara toslamalarıyla hayatları altüst olur.

RUMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fiona Gordon

Dominique Abel

Bruno Romy

Philippe Martz

Claire Dubien

Morgan Ade

Shirley Verin

Yohan Faure

Thérèse Fisher

Ophélie Anfry

Michel Vivier

RUMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rumba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.