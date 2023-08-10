Rumba filminin konusu ne? Rumba filminin oyuncuları kim?
Rumba filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rumba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rumba filminin konusu ne? Rumba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Rumba filminin yönetmen koltuğunda Dominique Abel, Fiona Gordon ve Bruno Romy oturuyor. Senaristliğini Dominique Abel ve Fiona Gordon üstleniyor. Peki, Rumba filminin konusu ne? Rumba filminin oyuncuları kim?
RUMBA FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmin yönetmenlerinin canlandırdığı Fiona ve Dom, huzurlu bir taşra kasabasında öğretmenlik yapmaktadır. Latin dansına olduğu kadar birbirlerine de âşıktırlar. Hatta birçok dans yarışmasından ödül kazanmışlardır. Bir gece yine böyle bir yarışmadan eve dönerken, intihar etmek için kendini yolun ortasına atan birine çarpmamak için direksiyonu kırıp duvara toslamalarıyla hayatları altüst olur.
RUMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fiona Gordon
Dominique Abel
Bruno Romy
Philippe Martz
Claire Dubien
Morgan Ade
Shirley Verin
Yohan Faure
Thérèse Fisher
Ophélie Anfry
Michel Vivier
RUMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rumba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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