Hüzün Üçgeni filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hüzün Üçgeni hangi dallarda Oscar'a aday gösterildi?

Dünyanın en prestijli ödülü olan 95 Akademi Ödülleri'nde, TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness) üç dalda Oscar'a aday oldu. Hüzün Üçgeni filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hüzün Üçgeni hangi dallarda Oscar'a aday gösterildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:32
Hüzün Üçgeni filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hüzün Üçgeni hangi dallarda Oscar'a aday gösterildi?
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"Akademi Ödülleri", bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Geçen mayıs ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" olan Altın Palmiye'yi kazanan Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness), sinema alanındaki en prestijli ödül törenlerinde de yarışarak festivallerden ödüllerle döndü.

HÜZÜN ÜÇGENİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fransa, Almanya, Türkiye, İngiltere, İsveç, İsviçre, ABD ve Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Ancak yaklaşan fırtına sonrası yatın seyri felaketle sona eriyor. Carl ve Yaya bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalıyor. “Hüzün Üçgeni”, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.

HÜZÜN ÜÇGENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harris Dickinson 

Charlbi Dean 

Dolly de Leon 

Zlatko Buric 

Iris Berben

Vicki Berlin 

Henrik Dorsin 

Jean-Christophe Folly 

Amanda Walker

Oliver Ford Davies 

Sunnyi Melles 

Woody Harrelson 

HÜZÜN ÜÇGENİ HANGİ DALLARDA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ?

Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness)", En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar'a aday gösterildi.


Hüzün Üçgeni filmi Triangle of Sadness Oscar

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