İğne İplik filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İğne İplik filminin müzikleri...
İğne İplik filmi tv ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. İğne İplik filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İğne İplik filminin müzikleri...
İğne İplik filmi (Sui Dhaaga) Sharat Katariya tarafındanyönetilen ve Aditya Chopra ve Maneesh Sharma tarafından üretilen 2018 Hintçe drama filmidir. Film, 28 Eylül 2018'de Hindistan'da gösterime girdi. Film, 64. Filmfare Ödülleri'nde Sharma için En İyi Kadın Oyuncu ve Yamini Dass için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dahil olmak üzere beş adaylık aldı.
İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İğne İplik filmi işinden memnun olmayan bir gencin terziliğe yönelmesini ve başarı basamaklarını tırmanmasını konu ediniyor. Büyükbabasının başarısızlığı yüzünden terziliğe küsen Mauji, eşinin de desteğiyle yeniden hayallerinin peşinden koşar.
İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anushka Sharma , Mauji'nin karısı Mamta Sharma rolünde
Varun Dhawan , Mamta'nın kocası Mauji Sharma rolünde
Raghubir Yadav , Mauji'nin babası Parasram Sharma rolünde
Yamini Das , Mauji'nin annesi Nimmo Sharma rolünde
Sawan Tank, Mauji'nin kardeşi Jugnu Sharma rolünde
Manukriti Pahwa, Jugnu'nun karısı Kumud Sharma rolünde
Namit Das , Kumud'un kardeşi Guddu Singh rolünde
Pooja Sarup Harleen Bedi olarak
Mahesh Sharma Yogesh Kumar olarak
Shrikant Verma, Mauji'nin aile dostu Shankar Palte Ram rolünde
Sidharth Bhardwaj, Mauji'nin eski patronu Bay Bansal rolünde
Ashish Verma, Bay Bansal'ın oğlu Prashant Bansal rolünde
İĞNE İPLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İğne İplik filmi çekimleri; Hindistan'ın Bhopal ve Chanderi kasabasında, Delhi ve Ghaziabad şehirlerinde gerçekleştirildi.
İĞNE İPLİK FİLMİNİN MÜZİKLERİ
Filmin müzikleri Anu Malik tarafından hazırlandı.
İğne İplik filminde çalan müzikler
1. "Chaav Laaga"
2. "Hatar Patar"
3. "Tu Hi Aham"
4. "Sui Dhaaga"
5. "Sab Badhiya Hai"
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