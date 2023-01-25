İğne İplik filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İğne İplik filminin müzikleri...

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:26

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:26

İğne İplik filmi (Sui Dhaaga) Sharat Katariya tarafındanyönetilen ve Aditya Chopra ve Maneesh Sharma tarafından üretilen 2018 Hintçe drama filmidir. Film, 28 Eylül 2018'de Hindistan'da gösterime girdi. Film, 64. Filmfare Ödülleri'nde Sharma için En İyi Kadın Oyuncu ve Yamini Dass için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dahil olmak üzere beş adaylık aldı.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İğne İplik filmi işinden memnun olmayan bir gencin terziliğe yönelmesini ve başarı basamaklarını tırmanmasını konu ediniyor. Büyükbabasının başarısızlığı yüzünden terziliğe küsen Mauji, eşinin de desteğiyle yeniden hayallerinin peşinden koşar.



İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anushka Sharma , Mauji'nin karısı Mamta Sharma rolünde

Varun Dhawan , Mamta'nın kocası Mauji Sharma rolünde

Raghubir Yadav , Mauji'nin babası Parasram Sharma rolünde

Yamini Das , Mauji'nin annesi Nimmo Sharma rolünde

Sawan Tank, Mauji'nin kardeşi Jugnu Sharma rolünde

Manukriti Pahwa, Jugnu'nun karısı Kumud Sharma rolünde

Namit Das , Kumud'un kardeşi Guddu Singh rolünde

Pooja Sarup Harleen Bedi olarak

Mahesh Sharma Yogesh Kumar olarak

Shrikant Verma, Mauji'nin aile dostu Shankar Palte Ram rolünde

Sidharth Bhardwaj, Mauji'nin eski patronu Bay Bansal rolünde

Ashish Verma, Bay Bansal'ın oğlu Prashant Bansal rolünde

İĞNE İPLİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İğne İplik filmi çekimleri; Hindistan'ın Bhopal ve Chanderi kasabasında, Delhi ve Ghaziabad şehirlerinde gerçekleştirildi.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN MÜZİKLERİ

Filmin müzikleri Anu Malik tarafından hazırlandı.

İğne İplik filminde çalan müzikler

1. "Chaav Laaga"

2. "Hatar Patar"

3. "Tu Hi Aham"

4. "Sui Dhaaga"

5. "Sab Badhiya Hai"