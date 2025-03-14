Dövüş Okulu filminin konusu ne? Dövüş Okulu filminin oyuncuları kim?
Dövüş Okulu (Fight the Fight) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dövüş Okulu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dövüş Okulu filminin konusu ne? Dövüş Okulu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dövüş Okulu filminin yönetmen koltuğunda Ming-sing Wong oturuyor. Filmin senaristliğini Li Wan, Fengjin Ye, Chunhui Zeng üstleniyor. Peki, Dövüş Okulu filminin konusu ne? Dövüş Okulu filminin oyuncuları kim?
DÖVÜŞ OKULU YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hikaye Avrupa'daki en iyi iki arkadaş etrafında döner dövüş sanatları aşk (gerçek hayatta oynadığı yakın arkadaşlarım Sammy Hung ve Kane Kosugi). Onlar Hung babası (Sammo Hung) arası sanat öğrendikten sonra Hung Gar üstlerin vardır. Onlar savaş sanatları diğer formları öğrenmek istiyorum, onlar Choy Li Fut Kung Fu sanatını öğrenmek amacıyla Çin'e kapalı kafa. Kosugi karakteri dedesinin bir zamanlar bir sanat kadın üs yenildi çünkü öğrenmek istedim ama hiç şansı vardı sanatını öğrenmek istiyor. Zaman Çin'e ikilisi kafa, onlar Choy Li Fut okul rakip okul meydan olduğunu öğreniyoruz. Astım ve Kosugi okulun geleceğini kurtarmak için bir dövüş sanatları turnuvasında girin.
DÖVÜŞ OKULU YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kane Kosugi
Eric Tsang
Chia Yung Liu
Wah Yuen
Sammo Hung
Tin Chiu Hung
Ian Powers
Yu-hang To
Ka-lok Wong
Ming-sing Wong
DÖVÜŞ OKULU YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dövüş Okulu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
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