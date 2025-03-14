Yayınlanma: 14.03.2025 - 19:48

Güncelleme: 14.03.2025 - 19:48

Dövüş Okulu filminin yönetmen koltuğunda Ming-sing Wong oturuyor. Filmin senaristliğini Li Wan, Fengjin Ye, Chunhui Zeng üstleniyor. Peki, Dövüş Okulu filminin konusu ne? Dövüş Okulu filminin oyuncuları kim?

DÖVÜŞ OKULU YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye Avrupa'daki en iyi iki arkadaş etrafında döner dövüş sanatları aşk (gerçek hayatta oynadığı yakın arkadaşlarım Sammy Hung ve Kane Kosugi). Onlar Hung babası (Sammo Hung) arası sanat öğrendikten sonra Hung Gar üstlerin vardır. Onlar savaş sanatları diğer formları öğrenmek istiyorum, onlar Choy Li Fut Kung Fu sanatını öğrenmek amacıyla Çin'e kapalı kafa. Kosugi karakteri dedesinin bir zamanlar bir sanat kadın üs yenildi çünkü öğrenmek istedim ama hiç şansı vardı sanatını öğrenmek istiyor. Zaman Çin'e ikilisi kafa, onlar Choy Li Fut okul rakip okul meydan olduğunu öğreniyoruz. Astım ve Kosugi okulun geleceğini kurtarmak için bir dövüş sanatları turnuvasında girin.

DÖVÜŞ OKULU YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kane Kosugi

Eric Tsang

Chia Yung Liu

Wah Yuen

Sammo Hung

Tin Chiu Hung

Ian Powers

Yu-hang To

Ka-lok Wong

Ming-sing Wong

DÖVÜŞ OKULU YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dövüş Okulu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.