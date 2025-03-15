Yayınlanma: 15.03.2025 - 20:04

Güncelleme: 15.03.2025 - 20:04

Düğün Dernek filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Filmin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Peki, Düğün Dernek filminin konusu ne, oyuncuları kim? Düğün Dernek ne zaman, nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas'da düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır, ama ne gam! Can yoldaşları ile tüm Sivas seferber edilecektir. Fikret ve Çetin gelinlik ve düğün salonu peşine düşerken, Saffet'in payına da düğünün sanatçısını bulmak düşer. Bir tüp kamyonu, bir deve ve tek oğlunun mürvetini görmekten başka herşeye gözünü kapatabilen bir kayınvalide! Üzerine Letonya'dan yola çıkan bir grup "kız tarafı"! Çekilen silahlar ve atılan dayaklar filmin kahkaha dozunu hiç düşürmüyor. Nefes kesen maceranın mizah sosu hiç eksilmiyor! 'Bu düğün ya gerçekleşecek, ya gerçekleşecek! Vazgeçmek yok!'

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Rasim Öztekin

Devrim Yakut

Barış Yıldız

İnan Ulaş Torun

Zerrin Sümer

Şinasi Yurtsever

Reyhan İlhan

Burak Satıbol

Tuğçe Kurşunoğlu

Olgun Toker

Yeliz Kuvancı

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Düğün Dernek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.