Yayınlanma: 15.03.2025 - 19:31

Güncelleme: 15.03.2025 - 19:31

Son Durak 3 filminin yönetmen koltuğunda James Wong oturuyor. Filmin senaristliğini Glen Morgan üstleniyor. Peki, Son Durak 3 filminin konusu ne? Son Durak 3 filminin oyuncuları kim?

SON DURAK 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Mezuniyet gecesinde yapılan eğlenceye katılmak üzere lunaparka giden Wendy, hız trenine bindikleri sırada hayalle gerçek arasında korkunç bir kâbus görür. Çünkü bindikleri tren onlara eğlence yerine ölüm saçacaktır. Kâbus gören Wendy trenden hemen inmek ister ve arkadaşı Kevin'da onunla iner. Birkaç dakika sonra da arkadaşlarının feci şekilde ölümüne tanık olurlar.

Hikâyenin bundan sonrası önceki serilerde olduğu gibi yine aynı biçimde devam ediyor ve gençlerle Azrail arasında ölüm kalım mücadelesi için düello başlıyor.

Film, heretik ve şeytani ögelerin görsellerini içeren yarı-animasyon sunuşu ile başlar. Ardından Wendy ve arkadaşlarının hız treni kazasıdan öncesinde geçirdikleri vakitlerden sahnelerle devam eder. Tren kazası, Ashley'nin, Frankie'nin kameralı tacizini engellemek için yaptığı hareket ile başlar. Kamera'nın ipi raya takılarak kamera raya sabitlenir, tren vagonları kameraya çarparak kontrolden çıkar ve daha sonra aşamalı olarak yere düşerek ölürler. Wendy, aşağı düşüşüne birkaç saniye kala rüyadan uyanır ve bağırarak turun iptal edilmesini sağlar. Ancak bazı arkadaşları inmemişlerdir ve trenden düşerek ölürler. Ertesi gün Wendy'yi bir sessizlik kaplar.

SON DURAK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mary Elizabeth Winstead - Wendy Christensen

Ryan Merriman - Kevin Fischer

Kris Lemche - Ian McKinley

Alexz Johnson - Erin Ulmer

Sam Easton - Frankie Cheeks

Jesse Moss - Jason Wise

Gina Holden - Carrie Dreyer

Texas Battle - Lewis Romero

Chelan Simmons - Ashley Freund

Crystal Lowe - Ashlyn Halperin

Amanda Crew - Julie Christensen

Maggie Ma - Perry Malinowski

Ecstasia Sanders - Amber Regan

Dustin Milligan - Marcus

Cory Monteith - Kahill

SON DURAK 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Durak 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.