Fırtına Adam filmi konusu ne? Fırtına Adam filmi oyuncuları kim?
Fırtına Adam (Mr. Nice Guy) filmi TLC ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Fırtına Adam filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Fırtına Adam filmi konusu nedir? Fırtına Adam filmi oyuncuları kimler?
TLC ekranlarında yayımlanan Fırtına Adam (Mr. Nice Guy) filminin yönetmen koltuğunda Sammo Hung otururken, filmin senaryosunu Fibe Ma ve Edward Tang kaleme aldı. 1997 yılında vizyona giren Fırtına Adam filminin türü aksiyon, komedi ve suçtur. Peki, Fırtına Adam filmi konusu nedir? Fırtına Adam filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
FIRTINA ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jackie Chan bu kez aşçı rolünde. Hem de televizyon showlarında yemek tarifi yapan ünlü ve sevimli bir aşçı. Ancak bu "kendi halindeki ahçının sakin yaşamı, bir televizyon muhabirin yaşamının tehlikeye girmesiyle değişiyor. Elinde, bir gangsterin rakibini öldürürken kameraya almış görüntüleri olan genç ve güzel televizyon muhabirine tabiki Jackie Chan yardım ediyor ve Chan kendini bir anda birbirine rakip iki gangsterin çatışmalarının arasında buluyor.
FIRTINA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Barry Otto
Sammo Hung
Richard Norton
Bradley James Allan
Emil Chau
Gabrielle Fitzpatrick
Miki Lee
Karen Mclymont
Robert Lowe
David No
Harry Pavlidis
Rachel Blakely
Joyce Godenzi
Dennis Lundin
Peter Lindsay
Vince Poletto
Jonathan ısgar
Peter Houghton
Judy Green
Douglas Macdonald
Stefan Fredrich
Stuart Ritchie
Kyne Sedgman
Steve Kahlua
Matt Trihey
Matthew Meersbergen
Les Vzice
Karl Ajami
Frederick Macglure
Paul Andreovski
David Baldwin
Ian Mall
FIRTINA ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Fırtına Adam (Mr. Nice Guy) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- Yalan söylemişler
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama