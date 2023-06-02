Fırtına Adam filmi konusu ne? Fırtına Adam filmi oyuncuları kim?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:37

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:37

TLC ekranlarında yayımlanan Fırtına Adam (Mr. Nice Guy) filminin yönetmen koltuğunda Sammo Hung otururken, filmin senaryosunu Fibe Ma ve Edward Tang kaleme aldı. 1997 yılında vizyona giren Fırtına Adam filminin türü aksiyon, komedi ve suçtur. Peki, Fırtına Adam filmi konusu nedir? Fırtına Adam filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

FIRTINA ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jackie Chan bu kez aşçı rolünde. Hem de televizyon showlarında yemek tarifi yapan ünlü ve sevimli bir aşçı. Ancak bu "kendi halindeki ahçının sakin yaşamı, bir televizyon muhabirin yaşamının tehlikeye girmesiyle değişiyor. Elinde, bir gangsterin rakibini öldürürken kameraya almış görüntüleri olan genç ve güzel televizyon muhabirine tabiki Jackie Chan yardım ediyor ve Chan kendini bir anda birbirine rakip iki gangsterin çatışmalarının arasında buluyor.

FIRTINA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Barry Otto

Sammo Hung

Richard Norton

Bradley James Allan

Emil Chau

Gabrielle Fitzpatrick

Miki Lee

Karen Mclymont

Robert Lowe

David No

Harry Pavlidis

Rachel Blakely

Joyce Godenzi

Dennis Lundin

Peter Lindsay

Vince Poletto

Jonathan ısgar

Peter Houghton

Judy Green

Douglas Macdonald

Stefan Fredrich

Stuart Ritchie

Kyne Sedgman

Steve Kahlua

Matt Trihey

Matthew Meersbergen

Les Vzice

Karl Ajami

Frederick Macglure

Paul Andreovski

David Baldwin

Ian Mall

FIRTINA ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Fırtına Adam (Mr. Nice Guy) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.