Sarı Köpeğin Yuvası filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sarı Köpeğin Yuvası filmi oyuncuları kimler?
Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Sarı Köpeğin Yuvası filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sarı Köpeğin Yuvası filmi oyuncuları kimler?
Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Byambasuren Davaa üstlendi. 2005 yılında vizyona giren Sarı Köpeğin Yuvası filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Sarı Köpeğin Yuvası filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sarı Köpeğin Yuvası filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SARI KÖPEĞİN YUVASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Moğolistan kırsalında göçebe bir ailenin en küçük kızı bir gün küçük bir köpek yavrusu bulur ancak ailesi o köpeği beslemek istemez buna rağmen küçük kız o köpeğe sahiplenir ancak bir gün köpek ortadan kaybolur küçük kız o kayıp köpeği ararken ilginç efsanelerle tanışacaktır.
SARI KÖPEĞİN YUVASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sarı Köpeğin Yuvası filminin çekimleri Moğolistan ve Almanya'da yapılmıştır.
SARI KÖPEĞİN YUVASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Batchuluun Urjindorj - Father
Bayundulam Daramdadi - Mother
Nansal Batchuluun - Olderst Daughter
Babbayar Batchuluun - Le Fils
SARI KÖPEĞİN YUVASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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