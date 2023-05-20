Sev Kardeşim filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sev Kardeşim filmi oyuncuları kimler?
Sev Kardeşim filmi SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sev Kardeşim filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Sev Kardeşim filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sev Kardeşim filmi oyuncuları kimler?
Sev Kardeşim filminin yönetmenliğini Türk sinemasının unutulmaz yönetmen ve yapımcılarından Ertem Eğilmez üstlenirken, filmin senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. 1972 yılında vizyona giren Sev Kardeşim filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Sev Kardeşim filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sev Kardeşim filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SEV KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zengin bir fabrikatörün oğlu olan Ferit, Hülya Koçyiğit tarafından canlandırılan fabrika işçisi kız tarafından oyuna getirilir. Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç kız fabrikatörün oğlunu kendine aşık edebilirse bu iddiayı kazanacaktır. Ancak işler istediği gibi gitse de Ferit’e karşı bir şeyler hissetmeye başlayacak, iki ailenin arasındaki ekonomik ve kültürel uçurum aralarında güçlü bir engel konumunda olacaktır.
SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sineması'nın unutulmaz filmlerinden biri olan Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirildi.
SEV KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Hülya Koçyiğit - Alev Güler
Tarık Akan - Ferit Çalışkan
Münir Özkul - Mesut Güler
Hulusi Kentmen - Cemal Çalışkan
Adile Naşit - Mesude
Turgut Boralı - Maksut Güler
Necdet Yakın - Alev'in Dayısı
Halit Akçatepe - Ali
Zeki Alasya - Avukat
Nedret Güvenç - Ferit'in Annesi
SEV KARDEŞİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Sev Kardeşim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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