Fırtınalı Soygun filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 yılında vizyona giren Fırtınalı Soygun filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Fırtınalı Soygun filminin konusu ne? Fırtınalı Soygun filminin oyuncuları kim? Fırtınalı Soygun filminin IMDb puanı kaç?
Fırtınalı Soygun (Force of Nature), yönetmenliğini Michael Polish, senaristliğini Cory M. Miller'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir aksiyon/dram filmidir.
FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Force of Nature, büyük bir kasırganın vurduğu sırada bir soygunun altından kalkmaya çalışan bir çete ile insanları koruyarak bu soygunu engellemeye çalışan bir polisin hikâyesini anlatıyor.
Devasa bir kasırganın şehri ele geçirdiği zaman, büyük bir çete soygun için harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.
FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Emile Hirsch
Kate Bosworth
FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Fırtınalı Soygun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlenmiştir.
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