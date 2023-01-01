Taksi 5 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Taksi 5 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Taksi 5 filminin konusu ne? Taksi 5 filminin oyuncuları kim? Taksi 5 filminin IMDb puanı kaç?
Taksi 5 (Taxi 4), yönetmenliğini üstlenen Franck Gastambide'ın, senaristliğinde Stéphane Kazandjian ile birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.
TAKSİ 5 FİLMİNİN KONUSU NE?
Marsilya polisine atanan bir polis memuru, efsanevi beyaz taksiye binen korkunç bir sürücü olan Daniel'in büyük yeğeniyle birlikte güçlü Ferrari'leri kullanan bir grup İtalyan soyguncuyu alt etmekle görevlendirilir.
Taksi 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sabrina Ouazani
Franck Gastambide
Malik Bentalha
TAKSİ 5 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Taksi 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.
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