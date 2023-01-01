Taksi 5 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Ocak 2023 Pazar, 09:00

Taksi 5 (Taxi 4), yönetmenliğini üstlenen Franck Gastambide'ın, senaristliğinde Stéphane Kazandjian ile birlikte çalıştığı, 2018 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.

TAKSİ 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Marsilya polisine atanan bir polis memuru, efsanevi beyaz taksiye binen korkunç bir sürücü olan Daniel'in büyük yeğeniyle birlikte güçlü Ferrari'leri kullanan bir grup İtalyan soyguncuyu alt etmekle görevlendirilir.

Taksi 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sabrina Ouazani

Franck Gastambide

Malik Bentalha

TAKSİ 5 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Taksi 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.