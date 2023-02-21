FOX TV'de beklenmedik gelişme. Apar topar değişiklik yaşandı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 22:05

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 22:05

Deprem felaketi sonrasında dizi çekimlerine ara verilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybının AFAD, 42 bin 310'a yükseldiğini açıklarken dizi setlerinin de devam ettiğine yönelik haberler gelmeye devam ediyor.

Çok sayıda TV kanalı yeniden çekimlere başlamış durumda. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizilerin de çekimleri tekrar başladı. Öte yandan yakında FOX TV ekranlarında yeni bir dizi daha yayınlanacak.

Dizinin yayınlanacağı haftalar önceden duyurulmuştu. Deprem felaketi nedeniyle hem dizinin çekimleri durmuş hem de dizinin yayınlanacağı tarih değiştirilmişti.

YÖNETMEN APAR TOPAR DEĞİŞTİRİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; “Gülcemal” dizisi FOX’un yeni sezondaki en iddialı yapımlarının başında geliyor. Murat Ünalmış (Gülcemal) ile Melis Sezen’i (Deva) buluşturan MF Yapım imzalı dizide yönetmen değişikliği yaşandı. Projenin yeni yönetmeni Yusuf Pirhasan oldu.

Merakla beklenen dizide Ayda Aksel Gülcemal’in annesi Zafer’i, Nilay Erdönmez Gülcemal’in kız kardeşi Gülendam’ı Samet Kaan Kuyucu da Gülcemal’in küçük kardeşi Armağan’a hayat veriyor. Eda Tezcan’ın yazdığı MF Yapım imzalı dizide Edip Tepeli de Mert rolünü canlandırıyor.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan “Gülcemal” dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda genç yeteneklerde yer alacak. Bu kapsamda da oyuncu seçimleri devam ediyor. FOX TV'de yayınlanacak olan “Gülcemal” dizisinin hazirana kadar ekranda olması bekleniyor.