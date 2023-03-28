FOX TV'den sevilen dizi için flaş karar.. Artık izleyemeyeceksiniz
FOX TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisiyle ilgili karar değiştirilmedi. Dizinin finali kesinleşti.
28 Ocak’tan beri Fox TV ekranında varlık gösteren ve şu ana kadar sadece dört bölüm yayınlanan Gold Film imzalı Dokuz Oğuz dizisine final kararı verildi. Kanalın önce yayın gününü değiştireceği öne sürülmüştü. Ancak FOX TV final kararından geri adım atmadı.
Dokuz Oğuz dizisi 25 Mart tarihinde final yaparak ekranlara veda etti.
Yaz aylarında dizinin yeniden yayınlanacağına yönelik iddialar olsa da FOX TV bu iddiaları doğrulamadı.
DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Kerkük Taşlıtepe köyü operasyonunu başarıyla tamamlayan Oğuz Timi dönüş yolunda keskin nişancı saldırısına uğrar ve Timur Astsubay vurulur. Oğuz Timi ve Tomris Albay'ın beraberindeki tim hemen önlem alırken keskin nişancının asıl hedefinin Batur Yüzbaşı olduğu anlaşılır. Bir vadide sıkışan tim oradan çıkmanın yollarını ararken Timur'un durumu gittikçe kötüleşir ve Tomris Albay önemli bir karar vermek zorunda kalır. Batur Yüzbaşı ise zekice bir hamleyle, keskin nişancının yerini belirleyip, etkisiz hale getirmek için harekete geçer. Son anda hastaneye yetiştirilen Timur Astsubay ölüm kalım savaşı verirken Tara'nın Doğu Türkistan'lı bir Türk, Bilge Töreyeva olduğunu öğrenen Lee de Ankara'dan çıkmanın yollarını arar. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz, bir anda karşısında Batur Yüzbaşı ve Oğuz Timi'ni bulan Lee için yolu sonu gelmiştir…
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