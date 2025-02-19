Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:11

Güncelleme: 19.02.2025 - 22:11

Anna Boden ve Ryan Fleck'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Freaky Tales" filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Freaky Tales filminin konusu ne, oyuncuları kim? Freaky Tales filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

FREAKY TALES FİLMİNİN KONUSU NE?

1987 yılında Oakland, Kaliforniya'da geçen birbiriyle bağlantılı dört hikayede, bilinebilir evrenimizin ötesindeki müzik, film, insanlar, yerler ve anılara olan sevgi anlatılıyor.

FREAKY TALES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pedro Pascal - Clint

Jay Ellis - Sleepy Floyd

Normani - Entice

Dominique Thorne - Barbie

Ben Mendelsohn - The Guy

Ji-young Yoo - Tina

Angus Cloud - Travis

Jack Champion - Lucid

Yong Kim - Tina'nın Babası

Mike Infante - Nick

Marteen - Kohlrabi

Natalia Dominguez - Grace

Sedrick Cabrera - Antonio

James Coker - Larry

FREAKY TALES FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

4 Nisan 2025'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.