Freaky Tales filminin konusu ne, oyuncuları kim? Freaky Tales filmi ne zaman vizyona girecek?
Pedro Pascal'ın başrolde yer aldığı "Freaky Tales" filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Filmin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Peki, Freaky Tales filminin konusu ne, oyuncuları kim? Freaky Tales filmi ne zaman vizyona girecek?
Anna Boden ve Ryan Fleck'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Freaky Tales" filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Freaky Tales filminin konusu ne, oyuncuları kim? Freaky Tales filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
FREAKY TALES FİLMİNİN KONUSU NE?
1987 yılında Oakland, Kaliforniya'da geçen birbiriyle bağlantılı dört hikayede, bilinebilir evrenimizin ötesindeki müzik, film, insanlar, yerler ve anılara olan sevgi anlatılıyor.
FREAKY TALES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pedro Pascal - Clint
Jay Ellis - Sleepy Floyd
Normani - Entice
Dominique Thorne - Barbie
Ben Mendelsohn - The Guy
Ji-young Yoo - Tina
Angus Cloud - Travis
Jack Champion - Lucid
Yong Kim - Tina'nın Babası
Mike Infante - Nick
Marteen - Kohlrabi
Natalia Dominguez - Grace
Sedrick Cabrera - Antonio
James Coker - Larry
FREAKY TALES FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
4 Nisan 2025'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
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