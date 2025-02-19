Yenilmez 2 filminin konusu ne? Yenilmez 2 filminin oyuncuları kim?
Yenilmez 2 (Undisputed II: Last Man Standing) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yenilmez 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yenilmez 2 filminin konusu ne? Yenilmez 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yenilmez 2 filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini James Townsend ve David N. White üstleniyor. Peki, Yenilmez 2 filminin konusu ne? Yenilmez 2 filminin oyuncuları kim?
YENİLMEZ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
George Iceman Chambers şöhret ve para için dövüşen bir boksördür. Ama profesyonel spor hayatı sona erince işsiz ve beş parasız kalır. Bu arada menajerinin Rusya'da bir reklam kampanyasına katılma teklifini kabul eder. George, ne olduğunu bile anlamadan kendini Rusya'nın en karanlık ve korkunç hapishanesinde bulur. Hapishanede Yuri Boyka isimli kendini dünyanın en iyi dövüşçüsü olarakgören acımasız, yenilmez bir dövüşçü de vardır. Mafya babası Gaga bu hapishanenin gizli sahibidir, hapishane müdürü dahil tüm gardiyanlar emrine amadedir. Gaga, Boyka ile George'u bir maçta karşı karşıya getirmek ister. Çünkü bahis oynayıp daha çok para kazanmanın peşindedir. George'un menajerini de kandırıp öldürürler. Artık George, özgürlüğünü kazanmak için Boyka'yı yenmek zorundadır. Georgei, maç zamanı geldiği zaman özgürlüğünü kazanmak için Boyka'nın bacağını kıracaktır.
YENİLMEZ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scott Adkins
Michael Jai White
Ben Cross
Eli Danker
Mark Ivanir
Ken Lerner
Daisy Lang
Silvio Simac
Ivaylo Geraskov
Valentin Ganev
Atanas Srebrev
Velizar Binev
George Zlatarev
Borislav Iliev
Raicho Vasilev
YENİLMEZ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yenilmez 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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