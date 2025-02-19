Yayınlanma: 19.02.2025 - 19:26

Güncelleme: 19.02.2025 - 19:26

Yenilmez 2 filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini James Townsend ve David N. White üstleniyor. Peki, Yenilmez 2 filminin konusu ne? Yenilmez 2 filminin oyuncuları kim?

YENİLMEZ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

George Iceman Chambers şöhret ve para için dövüşen bir boksördür. Ama profesyonel spor hayatı sona erince işsiz ve beş parasız kalır. Bu arada menajerinin Rusya'da bir reklam kampanyasına katılma teklifini kabul eder. George, ne olduğunu bile anlamadan kendini Rusya'nın en karanlık ve korkunç hapishanesinde bulur. Hapishanede Yuri Boyka isimli kendini dünyanın en iyi dövüşçüsü olarakgören acımasız, yenilmez bir dövüşçü de vardır. Mafya babası Gaga bu hapishanenin gizli sahibidir, hapishane müdürü dahil tüm gardiyanlar emrine amadedir. Gaga, Boyka ile George'u bir maçta karşı karşıya getirmek ister. Çünkü bahis oynayıp daha çok para kazanmanın peşindedir. George'un menajerini de kandırıp öldürürler. Artık George, özgürlüğünü kazanmak için Boyka'yı yenmek zorundadır. Georgei, maç zamanı geldiği zaman özgürlüğünü kazanmak için Boyka'nın bacağını kıracaktır.

YENİLMEZ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Michael Jai White

Ben Cross

Eli Danker

Mark Ivanir

Ken Lerner

Daisy Lang

Silvio Simac

Ivaylo Geraskov

Valentin Ganev

Atanas Srebrev

Velizar Binev

George Zlatarev

Borislav Iliev

Raicho Vasilev

YENİLMEZ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yenilmez 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.