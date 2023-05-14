14 Mayıs TV yayın akışı! Hangi kanalda seçim özel programları var? Hangi kanalda kim konuk olacak?
2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin yapıldığı gün olan 14 Mayıs'ta, televizyonda hangi programların olduğu merak ediliyor.
İşte, seçim günü tv yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
14:45 Adım Farah
17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Fox Seçim 2023
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Yüz Yıllık Mucize
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
09:30 Bir Şansım Olsa
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Eski Dost
12:30 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Eski Dost
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
17:00 Seçim Özel
03:00 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:00 Seçim Özel 2023
02:00 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ege’nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Kovan
16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
17:00 Seçim 2023
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
16:00 Seçim 2023 Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Seçim 2023 Özel
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