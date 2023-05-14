14 Mayıs TV yayın akışı! Hangi kanalda seçim özel programları var? Hangi kanalda kim konuk olacak?

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2023 Pazar, 07:00
<p>2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin yapıldığı gün olan 14 Mayıs'ta, televizyonda hangi programların olduğu merak ediliyor.</p> <p>İşte, seçim günü tv yayın akışı...</p>

2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin yapıldığı gün olan 14 Mayıs'ta, televizyonda hangi programların olduğu merak ediliyor.

İşte, seçim günü tv yayın akışı...

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">FOX TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:15 Ekonomi Arası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Tetikçinin Oğlu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:45 Adım Farah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Fox Seçim 2023</span></p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

14:45 Adım Farah

17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Fox Seçim 2023

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">STAR TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:30 Yüz Yıllık Mucize</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:30 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:30 Ayrıcalıklı Rotalar</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:00 Tülin Şahin İle Moda</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Ömer</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Yüz Yıllık Mucize

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

09:30 Bir Şansım Olsa

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TV8 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Türkiye’nin Doktorları</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Eski Dost </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:30 Survivor Panorama</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:15 O Ses Türkiye</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Survivor 2023</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">00:15 Eski Dost </span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Eski Dost 

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Eski Dost 

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">SHOW TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Güzel Günler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Pazar Sürprizi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Aile</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">17:00 Seçim Özel</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">03:00 Kızılcık Şerbeti</span></p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aile

17:00 Seçim Özel

03:00 Kızılcık Şerbeti

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">KANAL D YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Yabancı Damat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:15 Konuştukça</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:20 Set Ekstra</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:45 Magazin D Pazar</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Arda İle Omuz Omuza</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Veda Mektubu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Seçim Özel 2023</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">02:00 Kuzey Güney</span></p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:00 Seçim Özel 2023

02:00 Kuzey Güney

<p><strong>TRT1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">05:15 Ege’nin Hamsisi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:45 Enine Boyuna</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:55 Kovan </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">17:00 Seçim 2023</span></p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Ege’nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:55 Kovan 

16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

17:00 Seçim 2023

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">ATV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:20 Hercai</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 ATV’de Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:30 Dizi TV</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Kardeşlerim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Seçim 2023 Özel</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Seçim 2023 Özel</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

16:00 Seçim 2023 Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Seçim 2023 Özel

Program 2023 seçimleri genel seçim

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