16 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2023 Perşembe, 09:51
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 Benden Ne Olur?</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI         20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Aile Arasında</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Aldatmak</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 Benden Ne Olur?

SHOW TV YAYIN AKIŞI         20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Aile Arasında

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Aldatmak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Adım Farah</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Benden Ne Olur?</p> <p>23:30 Adım Farah</p> <p>01:45 Benden Ne Olur?</p> <p>03:30 Kefaret</p> <p>05:45 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Benden Ne Olur?

23:30 Adım Farah

01:45 Benden Ne Olur?

03:30 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>23:45 Veda Mektubu</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p> <p>04:15 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Veda Mektubu

02:30 Kuzey Güney

04:15 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Aile Arasında</p> <p>22:45 Aile Arasında</p> <p>01:30 Toprak ile Fidan</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

01:30 Toprak ile Fidan

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Ev</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Ev

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Aile

02:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Adını Sen Koy</p> <p>14:25 Seksenler</p> <p>16:55 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>02:30 Adını Sen Koy</p> <p>03:30 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:25 Seksenler

16:55 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:30 Adını Sen Koy

03:30 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Se</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:30 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>04:00 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Se

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Bir Küçük Gün Işığı

04:00 Mutfak Bahane

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023 </p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023 

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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