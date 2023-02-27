Geceleri neden acıkırız? Gece acıkmamak için ne yapmalıyız?
Vücudumuzun uyku düzeni gibi genel bir yemek yeme saati vardır. Nasıl akşamları uyuyup, sabahları kalkıyorsak, metabolizmamızın da en erken, en hızlı çalıştığı saatler sabah saatleridir. Peki, Geceleri neden acıkırız? Geceleri yatarken nelere dikkat etmeliyiz?
Gün içinde yetersiz besleniyorsanız ya da öğün atlıyorsanız, bu durum akşam ve gece öğünlerine yüklenmenize neden olabilir. Örneğin iş hayatı veya gün içindeki yoğunluğunuz yüzünden kahvaltıyı, öğle yemeğini atlamak ya da bu öğünleri hazır yemek (fast food) ile geçiştirmek, akşam daha çok acıkmanıza yol açacaktır. Benzer şekilde, basit karbonhidrat ağırlıklı (pilav, makarna, beyaz ekmek, hamur işleri, tatlı, patates kızartması vb. besinlerle) beslenmek de çabuk acıkmaya, dolayısıyla ilerleyen saatlerde daha fazla besin tüketme ihtiyacına sebep olur.
GECELERİ NEDEN ACIKIRIZ?
- Kan değerlerinde eksiklik varsa
- Gün içerisinde yeterli protein ve yeterli lif tüketilmiyorsa
- Yetersiz su tüketimi
- Basit karbonhidrat tüketimi
- Akşam yemeğinin çok erken tüketilmesi
- Geceleri çok geç yatıyorsak
İlk olarak kan tahlili yapılıp düşük değerlerin takviyesi doktor kontrolünde mutlaka almalı ve beslenmenizi mutlaka düzene sokmalısınız. Diyet sürecinin ilk haftalarında bu tarz gece acıkmaları normal kabul edilir çünkü vücudumuz normalde alışık olduğu beslenme düzeninden farklı bir düzene girdiği için alışması zaman alıyor.
GECE ACIKMALARINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?
Hem kan tahlili hem de beslenme düzeninde her şey yolundaysa gece açlıklarını önleyebileceğiniz 100 kalorili ve altında ara öğün alternatifleri şöyle;
- 1 dilim beyaz peynir + 2 tam ceviz
- Ayran + 1 adet buğday patlağı
- Kefir + 1/2 çay bardağı leblebi
- Salatalık/havuç + dipsos(2-3 yemek kaşığı yoğurt~baharatlar(pulbiber, Karabiber,nane)
- Sütlü kahve (1 çay bardağı süt ile yapılan) + 2 kare bitter çikolata
- 1 Galeta/2 grisini + 1 yemek kaşığı labne veya 1 bardak ayran
- 1 fincan bitki çayı + 1 porsiyon kuruyemiş
- Sade kahve + 1 adet züber topçuk
- Tarçınlı sütlü kahve
- 1 dilim beyaz peynir + 1 wasa
- 2 yemek kaşığı yoğurt + 1 şişe maden suyu ile ayran
- 3 yemek kaşığı yoğurt + çeyrek elma+ tarçın
GECE ACIKMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
- Öğünlerinizi atlamayın veya sağlıksız besinlerle geçiştirmeyin.
- Düzenli uyumaya çalışın.
- Televizyon veya bilgisayar karşısında yemekten kaçının.
- Yemekten sonra tatlı yerine meyve yiyin ve su için.
- Porsiyon miktarı belli olan şeyler yiyin. Mesela küçük bir kâsede az yağlı yoğurt ile meyve yiyebilirsiniz.
- Akşam yemeğinde sebze ve protein ağırlıklı beslenin.
- Beyaz ekmek yerine tam tahıllı olanları tercih edin.
- Tatlı kriziniz olursa kan şekerinizi dengelemesi için tarçınlı süt içmeyi deneyin.
GECE YEMEK KİLO ALDIRIR MI?
Gece metabolizma da uyku moduna geçtiği için yavaşlar. Dolayısıyla mide yiyecekleri sindirmekte zorluk çeker ve bu da kilo almaya sebep olabilir. Yediklerinizin sindirilebilmesi için son besin tüketimini yatmadan 2 saat önce gerçekleştirmelisiniz. Elbette yediğiniz son öğünün ana öğün şeklinde de olmaması gerekir, tercihinizi küçük atıştırmalıklardan yana kullanabilirsiniz.
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