Geceleri neden acıkırız? Gece acıkmamak için ne yapmalıyız?

Vücudumuzun uyku düzeni gibi genel bir yemek yeme saati vardır. Nasıl akşamları uyuyup, sabahları kalkıyorsak, metabolizmamızın da en erken, en hızlı çalıştığı saatler sabah saatleridir. Peki, Geceleri neden acıkırız? Geceleri yatarken nelere dikkat etmeliyiz?

Gün içinde yetersiz besleniyorsanız ya da öğün atlıyorsanız, bu durum akşam ve gece öğünlerine yüklenmenize neden olabilir. Örneğin iş hayatı veya gün içindeki yoğunluğunuz yüzünden kahvaltıyı, öğle yemeğini atlamak ya da bu öğünleri hazır yemek (fast food) ile geçiştirmek, akşam daha çok acıkmanıza yol açacaktır. Benzer şekilde, basit karbonhidrat ağırlıklı (pilav, makarna, beyaz ekmek, hamur işleri, tatlı, patates kızartması vb. besinlerle) beslenmek de çabuk acıkmaya, dolayısıyla ilerleyen saatlerde daha fazla besin tüketme ihtiyacına sebep olur.