Uzmanından ebeveynlere yarıyıl tatili öncesi 'dijital diyet' uyarısı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:00

Türkiye’de yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Ocak Cumartesi günü itibariyle yarıyıl tatiline başlayacak. Yarı yıl tatilinde çocukların vakitlerini verimli bir şekilde geçirmesi için ailelere uyarılarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, çocukların ve velilerin bu süreçte bilgisayar, cep telefonu ve sosyal medyada çok fazla vakit geçirmemesi gerektiğini söyledi.

Yarıyıl tatilinin farklı aktivitelerle geçirilmesinin çocukların gelişimi için daha faydalı olacağına dikkat çeken Kamer, dijital içeriklerin çocuğun duygusal, bilişsel gelişimleri ciddi ölçüde etkilediğini kaydetti.

"YÜZDE 90’ININ EKRAN SÜRELERİ GİDEREK ARTIYOR"

Çocukların yarıyıl tatilinde ekran başında daha fazla vakit geçirmeye yöneldiğini ifade eden Kamer, “Ebeveynler çocuklarına nasıl davranacakları noktasında tam olarak bilgi sahibi değiller. Özellikle öğretmenlerin ev ödevleri vermeleri noktasında ara tatillerde birazcık daha geri plana itilmesiyle çocuğun dinlenmesinin çok çok önemli olduğu dikkat çeken unsur. Diğer açıdan ele alındığında ödev ya da diğer sorumluluk gerçekleşmediğinde çocukların dijital bir çağda yaşamalarının gereklilikleri olarak oyunlara daha fazla yöneldiklerini ya da ekran sürelerinin daha da arttırdıklarını gözlemliyoruz veya sosyal medyada zaman geçirdiklerini görebiliyoruz. Bunları zaten istatistikler ortaya koyuyor. TÜİK’in yapmış olduğu araştırmalarda 6 ila 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 90’ının ekran sürelerinin giderek arttığı noktasında ciddi veriler var. Bunlar dikkate alındığında çocukların ekran süresinin kısıtlanması noktasında ebeveynlere ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu konuda ebeveynler çocuklarla birlikte ortak kararlar alarak dijital cihazların kullanımı noktasında belirleyici bir takım kurallara uyarak bu ara tatili daha verimli geçirebilirler. Bu konuda dijital denge kavramı çok önemli, dijital iyilik hali dediğimiz kavram çok çok önemli. Dijital iyilik hali, dijital cihazlardan uzak durmayla daha da yükseliyor. Bu konuda ortak kurallar belirlenerek ebeveynlerin ve çocukların ortak kurallara uyarak dijital dengeyi sağlamaları çok çok önemli” dedi.

“ÇOCUKLAR FARKLI AKTIVITELERE YÖNELSIN”

Çocukların yarıyıl tatilinde dijital cihazlardan uzak durarak farklı aktivitelere yönlendirilebileceğini kaydeden Kamer, “Dijital cihazlardan uzak durmayla ilgili çocuklarımızı farklı aktivitelere de yönlendirebiliriz. Bu konuda kitap okuma veya dışarıda zaman geçirme sürelerinin daha da arttırılması, farklı ev içi etkinliklerinin yapılması, ortak sorumluluk, ev içerisindeki bir takım etkinliklerin paylaşılması, birlikte sofra kurma ya da sofrayı toplama, ortak yemek yapma gibi hareketler ya da aile oyunları, aile ziyaretleri daha çok önem verilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Çünkü çocukların sosyalleşmesi de gerekli unsurlar. Dolayısıyla dijital cihazlar yerine bu tür diğer dışarı da yapılabilecek etkinlikleri fazlasıyla tavsiye ediyoruz” diye konuştu.